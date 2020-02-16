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اعتقال فنان روسى أعلن مسئوليته عن تسريب مقاطع إباحية لمرشح لرئاسة باريس

الأحد، 16 فبراير 2020 11:48 ص
اعتقال فنان روسى أعلن مسئوليته عن تسريب مقاطع إباحية لمرشح لرئاسة باريس جريفو
كتب: أحمد علوى

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أعلن مكتب الادعاء العام في باريس أن السلطات الفرنسية أوقفت السبت الفنان الروسي المثير للجدل، بيوتر بافلينسكي، الذي اعترف علنا أنه كان وراء نشر فيديو جنسي للوزير السابق بنجامان جريفو، وأكد الادعاء العام أن توقيف الفنان الروسي، اللاجئ في فرنسا البالغ من العمر 35 عاما، لم يكن على خلفية تسريب الفيديو الجنسي، وإنما استجوب بشأن قضية "عنف مسلح" يشتبه أنه وقع في 31 ديسمبر.

وكان الفنان البالغ 35 عاما فر من روسيا إلى باريس، وأصبح اليوم حديث الخاص والعام في فرنسا إثر إعلانه أنه كان وراء نشر الفيديو الجنسي لبنجامان جريفو الذي رفع دعوى ضده، حيث تم فتح تحقيق في القضية السبت، وفق المدعي العام، فيما انسحب الوزير السابق من سباق الانتخابات البلدية.

وصرح الناشط والفنان الاستعراضي الروسي بافلينسكي الجمعة أنه أراد "التنديد بنفاق" جريفو" الذي يستند بشكل مستمرّ إلى القيم العائلية"، لكنه "يفعل عكس ذلك"، كما هدد بافلينسكي بنشر المزيد على كمنصات أنشئت جديدا.

ولهذا الفنان سجل طويل في إثارة الجدل والغضب، فقد تصدّر عناوين الصحف الدولية عام 2013 بعدما دق خصيتيه بمسامير في الساحة الحمراء في موسكو، وبعدها بعامين أضرم النيران بأبواب مقر جهاز الاستخبارات الروسي "اف اس بي".

تقدم بنجامان جريفو المتحدث السابق باسم الحكومة، والمرشح لرئاسية بلدية باريس، بدعوة قضائية، اليوم السبت، في مقر الإدارة الإقليمية للشرطة القضائية بسبب "اختراق الخصوصية"، بعد هذه الشكوى، أجرى مكتب المدعى العام فى باريس تحقيقًا عاجل يتولاه اللواء الخاص بقمع الجريمة والجنح ضد الأشخاص، وأن الشكوى قدمت ضد مجهول.

وكانت العديد من مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى قد نشرت مقطاع فيديو إباحية مسربة، وعدد من الرسائل الموجهة إلى امرأة، ونسبت تلك المقاطع إلى المتحدث السابق باسم الحكومة الفرنسية.

وأثار انسحاب بنجامان جريفو، مرشح الرئيس إيمانويل ماكرون لمنصب عمدة باريس من السباق الانتخابى للبلديات، وذلك على خلفية تسريب مقطع فيديو إباحى له، غضب الكثير من السياسيين، وقالت العمدة المنتهية ولايتها، إن إيدالجو، المنافس الرئيسى للمرشح السابق بنجامانن جريفو، فى تصريحات للصحفيين "من الواضح أن هذا لا يستحق النقاش الديمقراطى الذى يمكن أن نجريه."


جريفو

فنان روسى

الادعاء الفرنسي

اخبار العالم

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