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استكمال مشروع الصرف الصحى بمركز باريس فى الوادى الجديد بـ76 مليون جنيه

الأحد، 16 فبراير 2020 10:34 ص
استكمال مشروع الصرف الصحى بمركز باريس فى الوادى الجديد بـ76 مليون جنيه مشروع صرف صحى-أرشيفية
الوادى الجديد-فريق المحافظات

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أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الأحد، عن تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بمدينة باريس بتكلفة 76 مليون جنيه بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا تنفيذ 45% من المشروع، والذى يتضمن تنفيذ شبكة خطوط انحدار ومحطة رفع وخط طرد ومحطة معالجة صرف صحى بطاقة 5000 متر مكعب/ يوم كما جرى الانتهاء من تنفيذ شبكات انحدار بطول 22 كيلومترًا، بأقطار متنوعة، وخط طرد بطول 7كم، وجارى استكمال المشروع والذى سينتهى خلال 11 شهرا من الآن.

من ناحية أخرى، قال كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، إن الوحدة المحلية تشن حملات مكثفة لضبط مستخدمى مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها بالقرى والمدينة وذلك بعد تكرار شكاوى عزبة " الجاجا" من عدم وصول المياه النقية للمنازل.

وأضاف كمال، أنه جرى تكليف جميع رؤساء القرى والأحياء داخل المدينة بمتابعة التزام المواطنين بتركيب عدادات المياه فى المنازل بالإضافة إلى عدم رى الزراعات من مياه الشرب وتحرير محاضر للمخالفين.

كما أكد كمال على قطع المياه عن حظائر الماشية غير المرخصة وتحرير محاضر للمخالفين، مشيرًا إلى أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين لعدم وصول مياه الشرب إلى منازلهم وقيام بعض المواطنين برى الزراعات منها واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس أعلنت عن رفع كميات من الرمال بطريق باريس- الأربعين من على جانبى الطريق لتسهيل الحركة المرورية.

وأكد رئيس مركز باريس بالوادى الجديد، كمال إبراهيم، استمرار حملات رفع الرمال وازاحتها من على جانبى الطريق لضمان سهولة حرة المركبات بالطريق ومنع وقوع أى حوادث.

وأضاف كمال، أن المركز أجرى مجموعة من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لعدد من المرافق الحيوية بالمركز، تضمنت إصلاح وصيانة عطل بمحطة الصرف الصحى الرئيسية بالمدينة، وتشغيلها بنجاح عقب عملية الإصلاح.

 

 


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