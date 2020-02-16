استقرار أسعار الذهب اليوم 16-2-2020 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأحد 16 فبراير، مسجلة 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بالتزامن مع استقرار ملحوظ لسعر أوقية الذهب عالميا عند 1583 دولار حتى الآن، فى ظل الاجازه الاسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة التداول على الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 18 : 592 جنيها للجرام





عيار 21 : 690 جنيها للجرام





عيار 24 : 788 جنيها للجرام





الجنيه الذهب : 5520 جنيهات





أوقية الذهب : 1583 دولارا

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.