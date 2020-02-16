ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات رغم هبوط سهم "ألبا" لانخفاض أرباحها

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا 1.59 نقطة ليصل إلى مستوى 1664.15 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الخدمات والبنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 487.5 ألف سهم بقيمة 176.1 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.54% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.87%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.66% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.50%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.22%.

وجاء تراجع سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا، بعد إعلانها عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وحققت الشركة صافى ربح ومجموع دخل شامل بلغ 13.82 مليون دينار بحرينى خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل خسارة شاملة بلغت 17.54 مليون دينار بحرينى لنفس الفترة من العام 2018، بنسبة زيادة 179% على أساس سنوى.

إلا أن شركة ألبا حققت ربحا ومجموع دخل شامل بقيمة 5.38 مليون دينار بحرينى بنسبة انخفاض 91% على أساس سنوى، وذلك مقابل 59.76 مليون دينار بحرينى.