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اتباع نظام غذائي غنى بهذه الأطعمة يزيد من خطر السمنة لدى طفلك

الأحد، 16 فبراير 2020 09:00 م
اتباع نظام غذائي غنى بهذه الأطعمة يزيد من خطر السمنة لدى طفلك السمنة عند الاطفال - ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بداء السكري أثناء الحمل ويتضمن نظامهن الغذائي نسبة عالية من الحبوب المكررة قد يزيد لديهن خطر الإصابة بالسمنة عند بلوغهن سن السابعة، مقارنةً بالأطفال المولودين لنساء مصابات بسكري الحمل اللائي يتناولن نسب منخفضة من الحبوب المكررة، وفقًا لنتائج المعاهد الوطنية البريطانية للصحة.

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال الباحثون إن هذه النتائج، التي ظهرت على الإنترنت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، كانت جزءًا من دراسة السكري وصحة المرأة، وهو مشروع بحثي قاده معهد يونيس كينيدي شرايفر الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية (NICHD).

ويصيب سكري الحمل، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل، حوالي 5% من جميع حالات الحمل في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى مشاكل صحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسات السابقة قد ربطت الوجبات الغذائية الغنية بالحبوب المكررة - مثل الأرز الأبيض - بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. قارن الباحثون سجلات من 918 زوجًا من الأم والطفل الذين شاركوا في الفوج الوطني الدنماركي للولادة ، وهي دراسة تتبعت حالات الحمل لأكثر من 91000 امرأة في الدنمارك.

ووجدوا أن الأطفال المولودين لنساء مصابات بسكري الحمل والذين تناولوا الحبوب الأكثر تكريرًا (أكثر من 156 جرامًا في اليوم) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة في سن السابعة ، مقارنة بالأطفال المولودين لنساء مصابات بسكري الحمل اللائي تناولن أقل كمية من الحبوب المكررة (أقل من 37 جرامًا يوميًا).


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