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وإزالة 13116 حالة إشغال طريق بالشرقية

إطلاق أسم الشهيد عبد الرحمن جلال على مدرسة بالشرقية

الأحد، 16 فبراير 2020 02:05 م
إطلاق أسم الشهيد عبد الرحمن جلال على مدرسة بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق إسم الشهيد عبد الرحمن جلال صبري، على مدرسة طارق بن زياد التابعة لإدارة الابراهيمية التعليمية، مؤكداً أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى .

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة طارق بن زياد التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية، و مخاطبة رئاسة مركز ومدينة الابراهيمية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة، ليصدر قرار المحافظ بإطلاق إسم الشهيد عبد الرحمن جلال صبرى -على مدرسة طارق ابن زياد التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية، ويذكر أن الشهيد استشهد أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 14 / 2 / 2018 .

من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، من إزالة 13116 حالة إشغال طريق وتحرير 140 محضر، ذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لرؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكبرة ويومية لإزالة و رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية و التى تعيق حركة المرور والمواطنين بالمحافظة وتؤثرعلى الشكل الجمالى و الحضارى للمدن والمراكز وكذلك فتح الطرق أمام حركة السيارات لفك الإختناقات المرورية والتيسير على المواطنين وإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي.

وأسفرت تلك الحملات، عن رفع 2285 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة منيا القمح لفك الإختناقات المرورية و تم إزالة 510 حالة إشغال طريق تعيق حركة المواطنين بمركز ومدينة فاقوس وتم رفع 3245 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة كفر صقر وتحرير 109 محضر و إزالة ورفع 6833 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة بلبيس وبمركز ومدينة أبوكبير تم إزالة ورفع 150 حالة إشغال طريق وتحرير 31 محضر لتسيير حركة السيارات وكذلك بمركز ومدينة ديرب نجم تم رفع. 53 حالة إشغال طريق وتم إزالة 40 حالة إشغال طريق بمدينة القرين .

فى سياق متصل، تواصل الموجة الـ (15) حملاتها اليومية لإزالة التعديات، و التى تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

يذكر، ان المحافظة أعلنت فى وقت سابق، عن تقديم تسهيلات للمتعديين على أراضى أملاك الدوله لتشجيعهم على تقنين اوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الإنتفاع، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض فى حالة حق الإنتفاع، وتسديد قيمة 15 % مقدم من قيمة الأرض فى حالة التملك، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة، مطالباً المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء إنطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.


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