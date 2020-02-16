غزة (أ ش أ)

أعلنت السفارة الإسرائيلية فى طوكيو انه تم اكتشاف حالات محتملة للإصابة بفيروس كورونا لدى ثلاثة إسرائيليين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التى تخضع للحجر الصحى فى اليابان منذ الثالث من الشهر الحالى، وقالت السفارة الإسرائيلية - وفقا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - إن حالة المصابين متوسطة، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات في القريب العاجل.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية وجود 67 حالة إصابة جديدة بالفيروس في سفينة دايموند برنسيس التي تخضع للحجر الصحي في اليابان منذ مطلع شهر فبراير الجاري. ووضُعت السفينة، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لدى وصولها إلى يوكوهاما بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها وغادرها في هونج كونج، بالفيروس. ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس" (أميرة الماس) المحتجزة فى اليابان إلى 355 حالة، وقالت وكالات إعلام يابانية بالإشارة إلى وزير الصحة فى البلاد كاتسونوبو كاتو: "تم تسجيل 70 حالة جديدة على متن السفينة".

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و 142 وفاة جديدة أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68584 بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الوفيات المسجلة أمس جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، واثنتان في سيتشوان، وواحدة في هونان.

وأضافت اللجنة أن 11272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و 8228 يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء 9419 شخصا حيث خرج 1323 شخصا من المستشفى أمس بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 529418 شخصا كانوا على اتصال وثيق بمرضى مصابين تم تعقبهم، فيما مايزال 158764 منهم تحت الملاحظة الطبية.