وأكدت وزارة الصحة اليابانية وجود 67 حالة إصابة جديدة بالفيروس في سفينة دايموند برنسيس التي تخضع للحجر الصحي في اليابان منذ مطلع شهر فبراير الجاري.

ووضُعت السفينة، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لدى وصولها إلى يوكوهاما بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها وغادرها في هونج كونج، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس" (أميرة الماس) المحتجزة فى اليابان إلى 355 حالة، وقالت وكالات إعلام يابانية بالإشارة إلى وزير الصحة فى البلاد كاتسونوبو كاتو: "تم تسجيل 70 حالة جديدة على متن السفينة".