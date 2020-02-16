إصابة عاملين باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور من محطة مياه دمرو بالمحلة

شهدت محطة مياه دمرو بمركز المحلة بمحافظة الغربية، حدوث تسريب غاز كلور من داخل المحطة بشكل مفاجئ، نتج عنه إصابة عاملين فى المحطة باختناق، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم، انتقل لمكان البلاغ العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، والمهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، والسيطرة على الموقف وإخلاء عدد من المنازل المحيطة بالمحطة.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بحدوث تسرب غاز كلور السم داخل محطة مياه دمرو، وانتقلت على الفور سيارتا إسعاف والحماية المدنية، ومأمور مركز المحلة، والمهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، وتبين حدوث تسريب لغاز الكلور من إحدى أسطوانات غاز الكلور بالمحطة، وتم السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك إصابة 2 من عمال المحطة باختناق نتيجة استنشاق الغاز، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج، وإخلاء عدد من المنازل المجاورة للمحطة، خشية إصابتهم باختناق.
واستأنفت المحطة عملها مرة أخرى بعد توقف وقت قصير، وجرى رفع تقرير للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
من ناحيه أخرى، شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على ضرورة الالتزام بالمخطط الموضوع لإتمام المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة وإزالة أى معوقات تحول دون إتمامها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تتم بنطاق المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وجرى استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتعثرة وكلف المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد مخطط بجميع مشروعات الصرف الصحى وموعد الانتهاء منها، وذلك لعمل مخطط الرصف بناءً عليه مع سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المرشحة للإفتتاح الرئاسى مثل محطة مياه قطور مع سحب الأعمال من شركات المقاولات المتقاعسة وإسنادها إلى شركات جادة.
كما ناقش محافظ الغربية مشروعات مديرية الصحة ووجه وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان بعدد المستشفيات الغير مجهزة وإجمالى التكلفة وذلك للتنسيق مع رجال الأعمال للمساهمة فى تجهيزها، كما إستعرض أيضاً مشروعات التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وعدد المدارس المتعثرة مع إعداد بيان بالمشروعات التى يتم الانتهاء منها قبل 30/6.
كما ناقش محافظ الغربية مشروعات الإسكان وهيئة الطرق التى تم الإنتهاء منها مع إعداد بيان بعدد المشروعات المتوقفة وأسباب التوقف، مؤكداً سرعة الانتهاء من كافة المشروعات وإعداد جدول زمنى لكل مشروع حتى يتم افتتاحه.
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