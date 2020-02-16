إصابة عاملين باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور من محطة مياه دمرو بالمحلة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تتم بنطاق المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجرى استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتعثرة وكلف المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد مخطط بجميع مشروعات الصرف الصحى وموعد الانتهاء منها، وذلك لعمل مخطط الرصف بناءً عليه مع سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المرشحة للإفتتاح الرئاسى مثل محطة مياه قطور مع سحب الأعمال من شركات المقاولات المتقاعسة وإسنادها إلى شركات جادة.

كما ناقش محافظ الغربية مشروعات مديرية الصحة ووجه وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان بعدد المستشفيات الغير مجهزة وإجمالى التكلفة وذلك للتنسيق مع رجال الأعمال للمساهمة فى تجهيزها، كما إستعرض أيضاً مشروعات التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وعدد المدارس المتعثرة مع إعداد بيان بالمشروعات التى يتم الانتهاء منها قبل 30/6.

كما ناقش محافظ الغربية مشروعات الإسكان وهيئة الطرق التى تم الإنتهاء منها مع إعداد بيان بعدد المشروعات المتوقفة وأسباب التوقف، مؤكداً سرعة الانتهاء من كافة المشروعات وإعداد جدول زمنى لكل مشروع حتى يتم افتتاحه.