إحالة إثنين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط للتحقيق ..إعرف السبب

دمياط معتز الشربينى

أحال الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط اثنين من أعضاء هيئة التدريس للتحقيق بسبب مخالفتهما تعليمات الجامعة وذلك على خلفية مذكرة تفصيلية رفعها عميد أحد كليات الجامعة كونه السلطة المختصة بكليته، بإحالة إثنين من أعضاء هيئة التدريس للتحقيق بمعرفة أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة تفعيلا لمواد قانون تنظيم الجامعات، و ذلك لاصطحابهم مجموعة من الطلاب فى رحلة دون اتباع الإجراءات المتعارف عليها و الحصول على موافقة السلطة المختصة.

وناشدت إدارة الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس باحترام التقاليد الجامعية بشأن الأنشطة الطلابية حرصا على سلامة الطلاب و الأساتذة، كما تطالبهم بعدم الخروج عن المألوف بتنفيذ أية أنشطة دون الحصول على موافقة عميد الكلية، تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.

وفى وقت سابق وافق مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة على إنشاء عدد من المراكز البحثية و العلمية تفعيلاً لبنود الخطة الاستراتيجية للجامعة و هى: مركز تدريب الخريجين على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مركز البحوث وصيانه التراث، مركز تعليم اللغة الإنجليزية لأغراض خاصة، مركز الحرف التراثية، مركز الدراسات والاستشارات الخاصة بالثروة السمكية، مركز مكافحة السموم الفطرية وتحليل المواد الغذائية.

كما وافق المجلس على تخصيص مكافأة للعاملين بقطاع خدمة المجتمع لتميز أداء القطاع في عدة مجالات ومنها القوافل الزراعية و محو الأمية والتحاليل الدقيقة، كما تمت الموافقة على اعتماد شعار كلية التمريض، كما تم توجيه عميد كلية الزراعة لزراعة 450 شجرة زيتون و المهداة من مبادرة هنجملها لزراعتها بمركز البحوث الزراعية بأبو جريدة و رعايتها للاستفادة من إنتاجها في تنمية الموارد الذاتية للجامعة.

كما تمت الموافقة على تعيين 5 مدرسين، الموافقة على منح 14 درجة دكتوراه، الموافقة على منح 17 درجة ماجستير.

كما وافق المجلس على اشتراك كليتي التربية النوعية و الفنون التطبيقية في تزيين اثنين من ميادين المحافظة بتماثيل لأبطال القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.