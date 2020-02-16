أول مهرجان للقطط الأصلية فى فيتنام.. صور

رويترز

استضافت فيتنان أول مهرجان للقطط فى البلاد، اليوم الأحد وضم 60 قطة أصيلة تحمل أسماء منها أليس الغاضبة ودى ماريا والعظيم وتيموسا سومو.

ويقيم الاتحاد العالمى للقطط، وهو أكبر اتحاد فى العالم للقطط ، العرض الذى يضم نحو 12 سلالة مختلفة من القطط. وقال نجوين تشوان سون منظم العرض إن الهدف منه تغيير نظرة الناس للقطط ليدركوا أنها كائنات تستحق الحب.

وأضاف سون "نريد كذلك إقامة ساحة ألعاب وطنية لأصحاب الحيوانات الأليفة للتدرب واكتساب الخبرة قبل المشاركة فى العروض الدولية".

وفرضت العاصمة الفيتنامية هانوى حظرا على أكل القطط في 2018 لكنها ما زالت تؤكل في مناطق أخرى من البلاد.

وقال نجوين ديو هونج أحد حضور العرض "في بلد ما زالت القطط تقدم فيه كوجبات وتشيع إساءة معاملة القطط الضالة، يمثل العرض فرصة لتوعية الناس".

وأضاف "القطط لا تجلب الحظ السيء كما يتصور العديد من الفيتناميين ويجب أن تغمر بالحب".

وعلى مدار اليوم ربت الحكام على القطط وتحسسوا فراءها وملسوا على ذيولها وتفحصوا أسنانها واختبروا رشاقتها.

وفازت7 قطط بلقب "الأفضل في سلالتها" لكن قطا واحد هو تيموسا سومو كسب قلوب الحكام والجماهير على حد سواء فصفقوا له بحماس شديد.

وقال صاحبه دينه تشاو هيو عن قطه وهو من سلالة فولد الاسكتلندية "إنه ينشر الحب على الجميع".