سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أول مهرجان للقطط الأصلية فى فيتنام.. صور

الأحد، 16 فبراير 2020 06:55 م
أول مهرجان للقطط الأصلية فى فيتنام.. صور هانوى تستضيف أول مهرجان للقطط
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استضافت فيتنان أول مهرجان للقطط فى البلاد، اليوم الأحد وضم 60 قطة أصيلة تحمل أسماء منها أليس الغاضبة ودى ماريا والعظيم وتيموسا سومو.
 
2020-02-16T124746Z_1876702011_RC2O1F962XGK_RTRMADP_3_VIETNAM-CATS

ويقيم الاتحاد العالمى للقطط، وهو أكبر اتحاد فى العالم للقطط ، العرض الذى يضم نحو 12 سلالة مختلفة من القطط. وقال نجوين تشوان سون منظم العرض إن الهدف منه تغيير نظرة الناس للقطط ليدركوا أنها كائنات تستحق الحب.

2020-02-16T124820Z_1434871928_RC2O1F9DPBMY_RTRMADP_3_VIETNAM-CATS

وأضاف سون "نريد كذلك إقامة ساحة ألعاب وطنية لأصحاب الحيوانات الأليفة للتدرب واكتساب الخبرة قبل المشاركة فى العروض الدولية".

وفرضت العاصمة الفيتنامية هانوى حظرا على أكل القطط في 2018 لكنها ما زالت تؤكل في مناطق أخرى من البلاد.

2020-02-16T124825Z_992759231_RC2O1F907ECU_RTRMADP_3_VIETNAM-CATS

وقال نجوين ديو هونج أحد حضور العرض "في بلد ما زالت القطط تقدم فيه كوجبات وتشيع إساءة معاملة القطط الضالة، يمثل العرض فرصة لتوعية الناس".

وأضاف "القطط لا تجلب الحظ السيء كما يتصور العديد من الفيتناميين ويجب أن تغمر بالحب".

2020-02-16T124836Z_276038373_RC2O1F98BWJJ_RTRMADP_3_VIETNAM-CATS

وعلى مدار اليوم ربت الحكام على القطط وتحسسوا فراءها وملسوا على ذيولها وتفحصوا أسنانها واختبروا رشاقتها.

2020-02-16T124847Z_998078409_RC2O1F9CE1K1_RTRMADP_3_VIETNAM-CATS

وفازت7 قطط بلقب "الأفضل في سلالتها" لكن قطا واحد هو تيموسا سومو كسب قلوب الحكام والجماهير على حد سواء فصفقوا له بحماس شديد.

وقال صاحبه دينه تشاو هيو عن قطه وهو من سلالة فولد الاسكتلندية "إنه ينشر الحب على الجميع".

2020-02-16T124908Z_1549188126_RC2O1F9S2LBA_RTRMADP_3_VIETNAM-CATS

فيتنام

مهرجان قطط

هانوى

تجمع قطط

اخبار القطط

اخبار فيتنام

الاتحاد العالمى للقطط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة