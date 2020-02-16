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أوغلو عن أردوغان : "من يفرق بين ابنه وبين باقي أبناء الوطن لا يمكن أن يكون رجل دولة"

الأحد، 16 فبراير 2020 08:35 م
أوغلو عن أردوغان : "من يفرق بين ابنه وبين باقي أبناء الوطن لا يمكن أن يكون رجل دولة" الرئيس التركى رجب طيب اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

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قال رئيس الوزراء الأسبق والذي قام مؤخرا بإنشاء حزب "المستقبل " أحمد داوود أوغلو في مراسم إفتاح مقر حزبه الجديد في رئاسة مقاطعة اسطنبول وجاء ضمن تصريحاته :" من يقوم بتمييز ابنه علي باقي أبناء الوطن لا يمكن أن يصبح رجل دولة".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن تصريحات "داوود أوغلو" أعادت الي الذهن بلال أردوغان الذي قام والده بدفع مبلغ من المال مقابل  قصر مدة خدمته العسكرية وأحمد بوراك أردوغان الذي أذيعت إدعاءات حول حصوله علي إعفاء من الخدمة العسكرية.

وتحدث أيضا داوود أوغلو الذي كان قد استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم وقال:" بالرغم من الكثير من الإهانات التي تعرضنا اليها لم يخرج منا أي لفظ خاطيء، ولن يخرج منا بعد ذلك، لن نفسد ألسنتنا. لا يمكن أن نرفض الماضي ولكن كما أن الحزب الديمقراطي ليس استمرارا للحزب الذي خرج منه ، نحن لسنا استمرارا للأحزاب التي خرجنا منها. نحن رواد المستقبل نسير نحو مستقبل جديد".

وكان كمال كلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في حديث أجراه في مؤتمر أنقرة الإقليمي ال 37 التابع لحزبه أن تركيا تقوم بدفع فوائد كل ثانية للأجانب.

 وأضاف قائلا:" إن تركيا تدفع في الثانية الواحدة 563، وفي الدقيقة 33 الف 821، وفي الساعة 2 مليون 29 وفي اليوم 48 مليون 703 الف، وفي الشهر 1 مليار 461 مليون 105 ألف، وفي السنة 17 مليار 533 مليون 270 ألف دولار كفائدة"

مذكرا بأن النظام التركي كان طالما يقول:" نحن ضد الفائدة، ومن يتعاملون بالفائدة، والمرابين" وفي المقابل بلغ مجموع الفوائد المدفوعة للأجانب خلال عهد العدالة والتنمية 175 مليار 609 مليون دولار.

وأثناء حديثه ذكر أنه هناك سلطة تحكم تركيا طيلة ال17 عاما دون إنقطاع وعدد من يحصل علي راتب شهري أقل من 673 ليرة حوالي 8 مليون 647 ألف 283 مواطن.

 

 


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