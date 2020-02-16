أمين عام الأمم المتحدة يدعو الهند لاحترام حقوق الإنسان فى كشمير

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، الحكومة الهندية إلى إحترام حقوق الإنسان في كشمير. وأكد جوتيريش - خلال كلمة ألقاها في حفل التنمية المستدامة وتغير المناخ عقد في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد) وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الباكستانية - ضرورة حماية حقوق الإنسان في كشمير من قبل القوات الهندية.

وأوضح الأمين العام أن الأمم المتحدة ملتزمة بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مضيفا أنه مستعد للعب دوره للمساعدة في حل النزاع الكشميري بين باكستان والهند.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد وصل صباح اليوم الأحد، إلى باكستان؛ للمشاركة في مؤتمر دولي حول اللاجئين الأفغان.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام كلمة في المؤتمر الدولي حول اللاجئين الأفغان، الذي ستقوم الحكومة الباكستانية بتنظيمه غدا، وذلك بالتعاون مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة مرور 40 عاما على تواجد اللاجئين الأفغان في باكستان بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين من نحو 20 دولة.

وسيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أيضا مع الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي على هامش المؤتمر.