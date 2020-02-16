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أمن الإسكندرية يضبط عاطلا انتحل صفة شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم

الأحد، 16 فبراير 2020 02:23 م
أمن الإسكندرية يضبط عاطلا انتحل صفة شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم حمله امنيه-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بغرض السرقة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية .

البداية تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد المواطنين بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص باستيقافه بالقرب من مسكنه منتحلاً صفة ضابط بإحدى الجهات الأمنية والتوجه صحبته لمسكنه وتفتيشه والاستيلاء منه على (مشغولات ذهبية - 2 كارت "فيزا" بالرقم السرى الخاص بهما)، وقيامه بسحب مبلغ 40 ألف جنيه منهما وهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ (16,600جنيه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات، وأضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته هو المتبقى من المبلغ المستولى عليه، وإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى اعترف بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى بدوائر أقسام "سيدى جابر ، ثانٍ الرمل ، مينا البصل"، وتم بإرشاده ضبط (بعض المشغولات الذهبية – جهاز لوحى"تابلت" - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - 4 شاشة عرض) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


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انتحال صفه ضابط

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