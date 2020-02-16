"أمن أسوان" يرصد 611 مخالفة ويضبط سائقين لتعاطى المخدرات

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا، حيث نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء المحافظة التحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 611 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 6 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

كما تضمنت الجهود التى شنها إدارة المرور، تحرير 109 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 78 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 86 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 210 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق، وتم فحص 25 قائد سيارة قائد سيارة بكمين غرب أسوان - دائرة مركز شرطة اسوان وأسفر الفحص ، عن ضبط سائقين لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو .

وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشارعمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، تضمنت الجهود ضبط 508 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 125 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 23 هارب من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 245 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 114 محكوم عليهم فى جنح المخالفات كما تم ضبط محكوم عليه . فى قضايا أحكام جنايات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية و 2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى سجائر وكروت شحن و 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعارو 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية و 2 قضايا إستخدام إسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص له او سلع منتهية الصلاحية.

وكانت محافظة أسوان بالتعاون مع مديرية أمن أسوان نجحت فى تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات منها تنفيذ 14 قرار إزالة بقرية الكلح شرق التابعة لمركز إدفو بإجمالى مساحة 121 ألف و 632 م2، كما تم تنفيذ 27 قرار إزالة أخر تابعين لرى شرق إدفو على مساحة 787 متر، وتم كذلك داخل نطاق مركز كوم أمبو تنفيذ 75 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء ومتنوعة على مساحة 64 ألف و 161 م2، بجانب تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى زراعية بمساحة 10 أفدنة و 7 قراريط، مشيراً إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو قامت بتنفيذ 192 قرار لإزالة تعديات على أراضى بناء وذلك على مساحة 70 ألف م2، بجانب تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية على مساحة 7200 متر، و 10 قرارات إزالة على حرم النيل بمساحة 4 ألاف م2