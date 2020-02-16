سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد.. و1 يورو بـ 4.06 ريال سعودى

الأحد، 16 فبراير 2020 05:00 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد.. و1 يورو بـ 4.06 ريال سعودى عملات
كتبت – سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 16-2-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي، و1 يورو نحو 4.06 ريال سعودي، وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:   

 

دولار أمريكي (USD)

 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودي   =  0.27  دولار أمريكي.

 

يورو (EUR)  

 1 يورو = 4.06 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.25 يورو.

 

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.89 ريال سعودي.

1 ريال سعودي  =  0.20 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.83  ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.52 ريال سعودي.

1 ريال سعودي =   0.40  دولار أسترالي.

 

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 29.28 ين ياباني.

 

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.19 جنيه مصري

 

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي

 

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 13.78 جنيه سوداني

 

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 32.25 دينار جزائري

 

 دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.949 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني

 

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986".


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

أسعار العملات

العملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة