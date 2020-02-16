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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 16-2-2020 وعيار 24 بـ 191.08

الأحد، 16 فبراير 2020 11:30 ص
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 16-2-2020 وعيار 24 بـ 191.08 ذهب
كتبت : سماح حمدي

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ننشر أسعار الذهب السعودي اليوم الأحد 16-2-2020، حيث سجل سعر الذهب في المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 191.08 ريال سعودي بما يعادل 50.95. $، فيما بلغ "عيار 21" نحو 20. 167 ريال بما يعادل 44.58 $

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي كالتالي:
 

سعر الذهب عيار 24

بنحو  191.08 ريال  بما يعادل  50.95 $

 

سعر الذهب عيار 22

بنحو  175.15 ريال  بما يعادل  46.71 $

 

سعر الذهب عيار 21 

بنحو 20. 167 ريال بما يعادل 44.58 $

 

سعر الذهب عيار 18 

بنحو  143.31 ريال  بما يعادل  38.21 $

 

سعر الذهب عيار 14 

بنحو  111.46 ريال  بما يعادل  29.72 $

 

سعر الذهب عيار 12

بنحو  95.54 ريال   بما يعادل  25.48 $

 

سعر أوقية الذهب

بنحو  5,942  ريال   بما يعادل  1,585 $

 

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,338 ريال   بما يعادل   356.67 $

 

سعر كيلو الذهب

بنحو 191,076 ريال بما يعادل 50,952 $

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

 

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأمريكي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

 

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

 

 


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