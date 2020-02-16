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أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

الأحد، 16 فبراير 2020 04:00 ص
أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021 امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التخطيط للدراسة للعام المقبل لطلاب الثانوية المعدلة، والتى تستهدف تغيير نظام التقييم بحيث يكتسب الطالب مهارات معينة تجعله قادرًا على المنافسة وخلق فرصة عمل له سواء محليا أو دوليًا، وأعلنت الوزارة عن ملامح العام الدراسى المقبل للطلاب فى الثلاثة صفوف بالمرحلة الثانوية، نستعرضها فى التقرير التالى:
 
- بدأت الوزارة رفع محتوى المواد الدراسية للصف الثالث الثانوى العام الدراسى المقبل على بنك المعرفة المصرى.
 
- لن يتم طباعة كتب ورقية لطلاب ال 3 صفوف دراسية العام المقبل.
 
- سيعتمد الطالب فى دراسته على المحتوى بالرقمى الموجود على بنك المعرفة المصرى من خلال التابلت.
 
- جار التعاقد على شراء 700 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى دفعة العام الدراسى المقبل 2021.
 
- امتحانات الثالث الثانوى ستكون موحدة لجميع الطلاب بأسئلة تقيس مهارات الطلاب ونواتج التعلم.
 
- تدريب الطلاب والمعلمين على التقييم الجديد مستمر طوال فترة صيف 2020.
 
- لن تتوقف تجربة التابلت ومنح الطلاب الجهاز اللوحى فى مستمرة فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم فى المرحلة الثانوية العامة لطلاب النظام القديم مع وضع نظام جديد للطلاب فى الصفوف الأولى.
 
- جار تنفيذ اللمسات الأخيرة على قانون التعليم الجديد والذى يحسم ويضبط كل خطوات التغيير التى تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سواء فى منظومة الثانوية العامة أو الصفوف الأولى.

التربية والتعليم

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