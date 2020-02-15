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8 معلومات عن محاكمة المتهمين بأحداث ميدان الشهداء بعد سماع مرافعة النيابة

السبت، 15 فبراير 2020 02:00 ص
8 معلومات عن محاكمة المتهمين بأحداث ميدان الشهداء بعد سماع مرافعة النيابة متهمو أحداث ميدان الشهداء - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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اقتربت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وبحضور المستشار وائل بركات مدير نيابة حلوان الكلية، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، بعد سماع مرافعة النيابة العامة فى الدعوى، ونرصد التقرير التالى 8 معلومات حول الدعوىك

 

1 ـ فى 22 ديسمبر 2019 نظر محكمة الجنايات أولى جلسات الدعوى.

2 ـ محكمة الجنايات نظرت 3 جلسات فى الدعوى.

4 ـ الدعوى تضم 16 متهما، والمتهمون الذين يعاد محاكمتهم 8، وهم المتهمون الذين صدر ضهم حكم حضورى من محكمة الموضوع الأولى.

5 ـ المتهمون يواجهون العديد من التهم وأبرزها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

6 ـ المتهمون صدر ضدهم أحكام بالمشدد من 7 إلى 10 سنوات بمحكمة الجنايات فى أبريل من عام 2016.

7 ـ فى 10 فبراير 2020 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، والتى طالب فيها المستشار وائل بركات مدير نيابة حلوان الكلية توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

8 ـ محكمة الجنايات تؤجل الدعوى لجلسة 28 مارس المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

 

وكانت محكمة النقض، قضت فى يوليو الماضى، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت فى وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين فى قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت العديد من أحداث الشغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتى تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، فى اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.

ومن ضمن أحداث العنف التى شهدتها حلوان أحدث حرق سيارة النجدة بمنطقة حدائق حلوان، والتى حصل فيها المتهمين على أحكام بالسجن المشدد والبراءة، فى اتهماهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.


احداث ميدان الشهداء

ميدان الشهداء

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