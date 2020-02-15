سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وبدء إجراءات نقل أصول مرفق الصرف ومياه الشرب

250 مليون جنيه تكلفة المساعدات الإنسانية لأبناء الوادي الجديد

السبت، 15 فبراير 2020 02:24 م
250 مليون جنيه تكلفة المساعدات الإنسانية لأبناء الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم السبت، عن صرف 250 مليون جنيه مساعدات إنسانية لأبناء المحافظة على مدار العاميين الماضيين مؤكدا على أنه جري توزيع المساعدات بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، متمثلة في مساعدات عينية ومادية وإعانات زواج وعلاج حالات مرضية، وتوزيع أجهزة تعويضية، للحالات ذات الإعاقة، وجراحات لمرضي العيون وتوزيع نظارات مجانية لهم، بالإضافة الي صرف شيكات مالية للفتيات المقبلات على الزواج بالإضافة الي توزيع كراتين مواد غذائية وسلع استهلاكية.

أضاف المحافظ، أن المحافظة تسعي جاهدة لتقديم كافة الخدمات لجميع المواطنين خاصة الحالات الأولي بالرعاية والفقيرة والمحتاجة، وجاري تنفيذ عدة مبادرات أبرزها " حياة كريمة" في القري الأكثر احتياجًا تشمل تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بهذه القري، بالإضافة إلي رفع كفاءة المنازل بها، وتحسين مستوي الخدمات الطبية والتعليمية بها.

وكان رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، المهندس مجدي حسن الطماوي، الإثنين الماضي، عن توفير 45 فرصة عمل من خلال تمويل 19 مشروعًا بتكلفة 16 مليون و81 ألف جنيه من خلال برنامج "مشروعك" علي مدار الشهر الماضي، مؤكدا على أن الوحدة المحلية تدعم كل الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وأوضح أن هذا الدعم انعكس إيجابيًا على بعض المشروعات والتي استطاعت أن تنمو بشكل كبير وتتحول من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تضم الكثير من العمالة منها مشروعات معارض موبيليا، محلات بيع مواد غذائية، أكشاك، صيدليات، كافيتريات، أعلاف، مكاتب مقاولات، مشروعات منزلية.

أضاف الطماوي إن تجربة مشروعك شجعت العديد من الشباب على تحقيق أحلامهم من خلال توفير الدعم اللازم لهم، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بطلب التمويل اللازم لمشروعاتهم.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أطلقت برنامج " مشروعك" عام 2016، لتمويل مشروعات صغيرة للشباب عن طريق قروض بفائدة 5% لتوفير فرص عمل عن طريق الوحدات المحلية في المحافظات.

وعلى جانب آخر أعلن المحافظ، عن بدء عمل لجنة مشكلة بقرار من وزير الأسكان، تضم عضو من هيئة مجلس الدولة تتولي حاليًا عملية الإجراءات الإدارية والدفترية والمستندية في نقل أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من الوحدات المحلية بالمحافظة، الي تبعية شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجاري الانتهاء بشكل كامل من عملية نقل الأصول بمركز الخارجة، وتتوالى خلال الفترة المقبلةـ نقل أصول المرفقين لتبعية الشركة.

أكد الزملوط، أن عملية نقل الأصول هي عملية تتطلب وقتًا زمنيًا طويلً، لأن مكونات المرفق سيارات وماكينات ومحطات تنقية ومعالجة خلال شهرين الانتهاء من نقل أصول مرفق الصرف الصحي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، وبعد ذلك يبدأ تخصيص اعتمادات مالية لاستكمال عملية صيانة وإصلاح مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة.

وأشار الي، أن الاعتمادات المطلوبة لصيانة واستكمال مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة هي 700 مليون جنيه، وجري التنسيق مع المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتدبير جزء من هذه الاعتمادات كمرحلة أولي على أن تتوالي توفير الاعتمادات لاستكمال عملية ترفيق قري ومدن المحافظة.

وأوضح، أن المدينة التي تنتهي من عملية نقل أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتخصيص اعتمادات مالية للمرفقين بها، سيجري فورًا تسليم العمل للأسماء التي جري الإعلان عنها الفترة الماضية من وظائف شاغرة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

مشروعات الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى..74 يوما رحلة الخواجة مع الفارس الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى..74 يوما رحلة الخواجة مع الفارس الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة