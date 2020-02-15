‎إصابة عامل بمشاجرة بسب خلافات مالية بالخانكة

القليوبية - نيفين طه

أصيب عامل، فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالخانكة، وذلك بسبب خلافات مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، بلاغا من العميد شريف غ مأمور مركز شرطة الخانكة، بتلقيه إخطارا من مستشفى القصر العينى، بوصول "هيثم.ج.م" 39 سنة، عامل، ومقيم– أبو زعبل، السابق اتهامه فى قضية "مخدرات " مصاب بجرح طعنى بالركبة اليسرى، وجرى حجزه لتلقى العلاج.

بسؤال والد المصاب "جمال.م.ا" 59 سنة، عامل، اتهم كلا من: "عبد المجيد.ع.ا" 22 سنة، عامل خردة، السابق اتهامه فى قضيتى (مخدرات - سرقة)، و"رجب.ح.ع" 37 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 6 قضايا (سلاح – سرقة)، بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم. بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمتهمان أثناء تواجدهم بسكنهم، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، وتهرب المصاب من سداد مبلغ مالى مدان به لهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهمان على المجنى عليه بالضرب، وأحدث الأول إصابته بسلاح أبيض "سكين" وفرا هاربان.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان، وضبط بحوزتهما الأتى (فرد روسى - 2 طلقة من ذات العيار - طبنجة معدلة عيار 9 مم مطموسة الأرقام - 5 طلقة من ذات العيار - طبنجة محدثة صوت مطموسة الأرقام)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين.

على جانب آخر، قرر المستشار موسى عبدالبارى رئيس نيابة مركز بنها، بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاه شاب تناول قرص سام يستخدم فى حفظ الغلال، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال الشهود.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من الرائد أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتلقيه بلاغا بتناول شاب من قرية دملو التابعة لدائرة المركز يبلغ من العمر 25 عاما، قرصا ساما يستخدم فى حفظ الغلال ليتخلص من حياته مما أدى إلى وفاته، وذلك لمروره بحالة نفسية تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحجز موظف والمتهم بقتل نجلته لحين ورود التحريات، وكانت قد أمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاه طالبة على يد والدها وكما صرحت بدفنها، وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا بوفاة "أ.م" 15 عاما، بالصف الثالث الثانوى إثر تعرضها لنزيف بالمخ، بعد قيام والدها موظف بشركة بمعاقبتها على تغيبها المستمر من الدروس والمدرسة، فقام على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب فارتطمت رأسها بالحائط مما أدى لإصابتها بنزيف بالمخ أدى لوفاتها.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه للواقعة، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

من جانب آخر جدد قاضى المعارضات بمحكمة العبور حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل والده وكتم أنفاسه أثناء نومه، معللا ذلك لسوء معاملته له ورفضه الإنفاق عليه.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بتلقيه بلاغا من "ج ك ا " 22 سنه، طالبة ومقيمة - دائرة القسم، أفادت باكتشافها وفاة والدها " ك ا " البالغ من العمر 78 سنة بالمعاش، ومقيم ذات العنوان داخل مسكنه، أثناء قيامها بإيقاظه من النوم، وتلاحظ لها وجود آثار خنق وسحجات حول الرقبة، وقررت قيام شقيقها المدعو "ز ك ا" 20 سنة، حاصل على ثانوية عامة، بدون عمل، ومقيم ذات العنوان بارتكاب الواقعة.