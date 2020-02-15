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وزير الخارجية التركى: الخلافات حول سوريا لن تؤثر على صفقة إس-400 مع روسيا

السبت، 15 فبراير 2020 04:34 م
وزير الخارجية التركى: الخلافات حول سوريا لن تؤثر على صفقة إس-400 مع روسيا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
رويترز

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نقلت وكالات الأنباء الروسية (تاس) عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، قوله اليوم السبت ، إن الخلافات حول سوريا ينبغي ألا تؤثر على علاقات أنقرة بموسكو أو تعرقل صفقة شراء تركيا لمنظومة إس-400 الصاروخية الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن جاويش أوغلو قوله ، بعد اجتماعه بنظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن ، "لا يمكننا تغيير مواقفنا المبنية على المبادئ أو سياستنا بسبب خلافات فردية مع دولة أو أخرى. علينا ألا نسمح للمشاكل في سوريا بالنيل من تعاوننا وعلاقاتنا".

 

 


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وزير الخارجية التركى

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