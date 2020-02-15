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وزيرة التصامن تبحث خطة عمل 2020 مع منظمة اليونيسيف

السبت، 15 فبراير 2020 05:42 م
وزيرة التصامن تبحث خطة عمل 2020 مع منظمة اليونيسيف وزيرة التضامن الاجتماعى ووفد منظمة يونيسيف
كتب مدحت وهبة

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التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفد منظمة يونيسيف برئاسة برونو مايس ممثل منظمة يونيسيف في مصر، لمناقشة خطة العمل المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسيف لعام 2020-2021. 
 
ورحبت  الدكتورة نيفين القباج، بوفد منظمة اليونيسيف مؤكدة على أهمية تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع يونيسف لتعزيز خدماتها في قطاعي الحماية والرعاية التي تستهدف الأطفال.
 
وأكدت القباج على الدور الهام لوزارة التضامن الاجتماعي في قيادة ودعم حملة "التربية الوالدية الايجابية" حيث إنها تتوافق مع الرؤية الحالية لوزارة التضامن الاجتماعي، لافته  إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تخضع حالياً لإعادة هيكلة في قطاعي الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة. 
 
 واضافت  أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل في الوقت الحالي على تعديل استراتيجية الرعاية البديلة المزمع إصدارها في شهر مايو 2020 ،كما تعمل بناء قدرات الجمعيات الاهلية  بعد إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد
 
وناقش الجانبان عددا من الموضوعات المشتركة وسبل التعاون بينهما حيث عرض وفد يونيسيف البرامج التي تقوم بها المنظمة حاليا في مصر وإمكانية دعم وزارة التضامن الاجتماعي لهذه الأنشطة وجاءت الأنشطة في مجالات التربية الوالدية الإيجابية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في شمال سيناء ومجال اللائجين ومكافحة الإتجار في البشر والحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية. 
 
واتفق الجانبان على ترتيب زيارة إلى مركز استضافة ضحايا الإتجار بالبشر، وتنظيم ورشة عمل بحضور جميع الوزارات المعنية لعرض المسودة الأولى لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، ومشاركة اليونيسف مع وزارة التضامن الاجتماعي في وضع نموذج اعتماد الأخصائيين الاجتماعيين للمراجعة والاعتماد
 
من جانبه، هنأ برونو مايس ممثل منظمة يونيسيف في مصر الدكتورة نيفين القباج على توليها لحقيبة وزارة التضامن الاجتماعي وتمنى لها مزيدا من النجاح في مهمتها للفترة المقبلة، مشددا على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف بشكل أساسي إلى تحديد مجالات الشراكة المحتملة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسيف، وتأكيد نقاط الإتصال بين وزارة التضامن الاجتماعي ويونيسيف.
 
 
 
 
 
 

وزيرة التصامن

نيفين القباج

خطة عمل 2020 مع منظمة اليونيسيف

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