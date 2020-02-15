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وزيرة التجارة: الإمارات منحت مصر جناحا مميزا مجاورا لها في "اكسبو 2020"

السبت، 15 فبراير 2020 01:18 م
وزيرة التجارة: الإمارات منحت مصر جناحا مميزا مجاورا لها في "اكسبو 2020" نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

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كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن تشكيل فريق عمل لقيادة ملف المشاركة المصرية في معرض "اكسبو 2020"، والفريق مكون من عدد من القيادات الشابة، على أن يكون عملهم تابعا لوزيرة الصناعة والتجارة بشكل مباشر، وليس تابعا لهيئة تنمية الصادرات فقط أو التمثيل التجارى.
 
وتابعت خلال أول مؤتمر صحفي للوزيرة، اليوم السبت: عقدنا اجتماعا شارك فيه عدة وزارات لمتابعة ملف اكسبو 2020، وخلال الأسبوع الجارى سنعرض على رئيس مجلس الوزراء خطة العمل بشأن المعرض، لأنه يمثل عرض رؤية ونشاط مصر والتطور الكبير في كافة الملفات، مشيرة إلى أن دبى منحت مصر مكانا مميزا ليكون بجوار جناح الإمارات كتقدير لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وعلى جانب آخر، كشفت الوزيرة أنه ستجري إعادة هيكلة هيئة تنمية الصادرات، لتكون هناك نتائج حقيقة على أرض الواقع، فالبعثات التجارية لابد أن يكون لها نتائج على أرض الواقع، وليس عبارة عن سفر وفود أو استقبال وفود فقط، فلابد من عقود يتم توقيعها لزيادة الصادرات.
 
وأضافت، أنه يتم مراجعة مهام وموازنات كافة الهيئات بالوزارة، لمعرفة مردود عملها على الاقتصاد والعمل بالتوازى مع ذلك على تنمية قدرتها الفترة المقبلة.
 
وفى سياق حديثها، أكدت أنه لابد من تعميق مفهوم استهلاك المنتج المحلي لدى المواطن، موضحة: نعمل على تعميق صناعة الغزل والنسيج عبر رؤية مشتركة بين الصناعة وقطاع الأعمال والزراعة.
 

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إنه يجرى مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية المصرية، لمعرفة مردودها علي الميزان التجاري، مشيرة إلى أن عدد كبير من الاتفاقات تصب فى صالح مصر، ولصالح الميزان التجاري، ومؤخرا تم عقد اجتماع مع مسؤولين لاتفاقية أغادير لزيادة الصادرات.

وأضافت أنها تحاول عمل ميكنة لعمل المؤسسات والهيئات بالوزارة، ومعرفة الفئة المستهدفة، ومحاولة ميكنتها اليكترونيا دون تدخل بشرى، لكن نعمل على هذا الملف، خاصة خدمات تسجيل الشركات لتكون هناك مدة واضحة للحصول على المستندات، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى لتأخر بعض المستندات والأوراق لمدة تتخطي عام أو أكثر.

 


وزارة الصناعة

نيفين جامع

وزارة التجارة

اكسبو 2020

مشاركة مصر في اكسبو

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