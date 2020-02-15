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هجانة من كل محافظات مصر يشاركون فى سباق الهجن بشرم الشيخ الخميس المقبل

السبت، 15 فبراير 2020 05:45 ص
هجانة من كل محافظات مصر يشاركون فى سباق الهجن بشرم الشيخ الخميس المقبل سباق الهجن - أرشيفية
سيناء - محمد حسين

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قال الشيخ محمد أبوعنقة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للهجن، إن الهجانة من كل محافظات مصر يشاركون فى مهرجان شرم الشيخ التنشيطى الرابع المنتظر انطلاقته الخميس المقبل برعاية الاتحاد الإماراتى للهجن.

وأوضح "أبوعنقة"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية والوادى الجديد والسويس وأسوان وسوهاج أول من بدأوا فى التسجيل فى كشوف المتسابقين.

وأضاف، أن الهجانة يصلون تباعًا لمضمار سباق الهجن ويبدأون فى اتخاذ مواقعهم فى المخيمات الخاصة بهم، ويستعدون لخوض السباقات بتدريبات متواصلة لهجنهم.

وكان أكد عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن فعاليات سباق شرم الشيخ للهجن التى مقررًا أن تنطلق الخميس المقبل سيستخدم فيها الراكب الآلى ليقود الهجن المتنافسة ويصل بها لمراكز متقدمة.

وأوضح المزينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن رياضة الهجن فى مصر تخطت مستوى الرياضية التقليدية وأصبحت تنظم وفقًا لمقاييس رياضة الهجن العالمية والتى يراعى فيها سلامة الهجان وأن يكون الراكب الآلى هو البديل، وقال إن الاتحاد المصرى للهجن يعمل على توفير أجهزة الراكب الآلى ويساعد الهجانة فى ذلك.

وتستعد مدينة "شرم الشيخ" بجنوب سيناء لرابع جولة من سلسلة مهرجانات سباقات الهجن برعاية "اتحاد الهجن الإماراتى"، وينظمها "الاتحاد المصرى للهجن"، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة شرم الشيخ ومديرية الشباب والرياضة والطب البيطرى بجنوب سيناء.

وجرى تحديد موعد "مهرجان شرم الشيخ للهجن" فى جولته الرابعة برعاية الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجارى.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن الفعاليات هى استمرار لجهود الدولة على أرض سيناء وتشجيع رياضة تراثية عريقة، وتشجيع تربية الإبل لدى ملاكها فى مختلف محافظات مصر، وإنعاش اقتصادى لكثير من المستفيدين من العمل فى مجال الهجن من مربين ومدربين وموردين أعلاف وسائقين، وغيرهم ممن تتاح لهم فرص عمل منوعة.

وقال رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن جولة السباقات الجديدة، ستواصل انطلاقتها على مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن الذى قامت الدولة بتجهيزه ليستقبل السباقات وفقا لمقاييس الرياضة عالميًا.

وأضاف أنه مقررًا أن تتنافس الهجن من مختلف محافظات مصر فى فعاليات السباق، ويتم اتباع كافة معايير السلامة والتحكيم، والفحص للهجن المشاركة من المنشطات، وتركيب شرائح إلكترونية تحتوى كافة بيانات كل هجين مشارك لافت أنه بتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يتم بذل مجهودات عالية من نوعها لنجاح المهرجان، ويشرف ويتابع "اللواء محمود السولية"، رئيس مدينة شرم الشيخ الوقوف على كل التجهيزات ميدانيًا.

وتابع أن المضمار مجهز لانطلاق الفعاليات بممرات السباق والمضمار، ومسرح العرض والمنصة الرئيسية، ومقررًا أن يقام هذا السباق بشكل جديد من نوعه.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن المهرجان هو استمرار لسلسلة سباقات تقام بدعم من اتحاد الهجن الإماراتى، والقادم يحمل رقم "4"، ومقررًا تواصل السباقات شهريًا وتختتم بسباق فى أبريل المقبل تزامنًا مع احتفالات ذكرى عيد تحرير سيناء.


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