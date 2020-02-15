سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نيفين جامع: حريصون على تعزيز دور حماية المنافسة لخلق مناخ تجارى واستثمارى قويم

السبت، 15 فبراير 2020 11:37 ص
نيفين جامع: حريصون على تعزيز دور حماية المنافسة لخلق مناخ تجارى واستثمارى قويم نيفين جامع وأمير نبيل
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والنهوض بمستويات أداء الأسواق وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومى، مشيرة إلى الجهود الكبيرة للجهاز فى خلق مناخ تجارى واستثمارى قائم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.

 

جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم لجهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية حيث استعرضت مع فريق العمل بقيادة الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

 

 وقالت الوزيرة أن حماية المنافسة تمثل داعما أساسيا للصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص العمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطنى، مشيرة إلى أهمية العمل على نشر الوعى بثقافة المنافسة والمسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشركات العاملة فى السوق المصرى.

 

وأكدت جامع أهمية تحقيق التوافق بين القرارات والقوانين التى تعدها الاجهزة الحكومية مع مواد وبنود قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف عدم ايجاد تعارض والمساهمة فى إنفاذ القانون.

 

ومن جانبه استعرض الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طبيعة عمل الجهاز والسلطات المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 2005، وأهم الممارسات المحظورة التى يجرمها القانون وأثر إنفاذه على جذب الاستثمارات والاقتصاد الكلى.

 

وأوضح أن الجهاز يعد الأداة الرئيسية لضمان توافر البيئة التنافسية الحرة والتى تؤثر ايجابا على كل من المستثمرين والأسواق ومن ثم على منظومة الاقتصاد الكلى، مشيراً إلى تركيز منظومة عمل الجهاز على دعم اليات السوق الحر وخلق بيئة تنافسية بين الكيانات الاقتصادية بما يضمن ممارسة النشاط الاقتصادى دون قيد أو ضرر.

 

وقد قامت الوزيرة بجولة تفقدية للأقسام الإدارية والفنية بالجهاز، وكذا المكتبة الشاملة والتى تضم كافة الكتب والمراجع الدولية والتى تغطى مختلف القطاعات التى تتطلبها طبيعة عمل الجهاز.


حماية المنافسة

نيفين جامع

وزارة الصناعة

الصناعة والتجارة

قضايا المنافسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة