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نائب وزير الخارجية الصينى : بلادنا واثقة من التغلب على كورونا قريبا

السبت، 15 فبراير 2020 11:25 ص
نائب وزير الخارجية الصينى : بلادنا واثقة من التغلب على كورونا قريبا تشين قانج
(رويترز)

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  قال نائب وزير الخارجية الصيني تشين قانج اليوم السبت إن بلاده واثقة من القضاء على وباء كورونا قريبا وإن تأثيره سيكون مؤقتا على الاقتصاد الذي سيتعافى بقوة.

وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "تأثير الوباء على اقتصاد الصين سيكون قصير الأجل ومؤقتا".

وتابع قائلا "عندما ينتهى الوباء فإن الطلب المنخفض للمستهلكين سيعاود الارتفاع بسرعة وسيتعافى الاقتصاد بقوة".

وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجارى أعمال مؤتمر "ميونخ الأمنى " فى دورته الـ"56" ، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ، لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمى، كما سيتم مناقشة تغير موازين القوة في العالم، ويتوقع أن يشارك في أعمال المؤتمر أكثر من خمسمائة من صانعي القرار وشخصيات "رفيعة المستوى " حيث يناقش المشاركون في المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية .

 

 

وحسب موقع "مؤتمر ميونخ للأمن " يشارك في أعمال المؤتمر كل من : الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ، ووزراء الخارجية و الدفاع والطاقة في الولايات المتحدة ، بجانب وفود من الكونجرس من كلا الطرفين ، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج ، ورؤساء بوركينافساسو ، والنيجر، وتشاد ، ووزراء خارجية العديد من دول الغعالم بمن فيهم وزراء خارجية روسيا والصين واليابان.

 

يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن عقد للمرة الأولى عام 1963 ، تحت اسم : " اللقاء الدولي لعلوم الدفاع". وكان الآباء المؤسسون : الناشر الألماني إيفالد فون كلايست، وهو أحد مؤيدي المقاومة ضد النازية ، والفيزيائي إدوارد تيلر ، غير أن المؤتمر غير اسمه لاحقاً إلى "المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع"، ومن ثم أصبح يسمى الآن : "مؤتمر ميونخ للأمن".

 

ويتناول المؤتمر في دورته ال "56 " التطورات في ليبيا ومنطقة الخليج العربي وشرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط فيما ستكون التحديات العالمية الملحة موضع تركيز ، خاصةً آثار السياسة الأمنية لتغير المناخ .

 

 


الصين

كورونا

فيروس كورونا

اقتصاد الصين

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