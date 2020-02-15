نائب محافظ الغربية يناقش نسب التنفيذ لمشروعات الرصف بمراكز ومدن المحافظة

الغربية عادل ضرة

شدد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية على سرعة الانتهاء من مشروعات رصف وتطوير الطرق مع نهاية شهر إبريل القادم مع توصيل كافه المرافق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نائب المحافظ وبحضور مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات رصف الطرق التى يتم تنفيذها بنطاق المحافظة.

وأصدر نائب محافظ الغربية توجيهاته لرئيس حى ثان طنطا برفع القمامة الموجودة بمنطقة شارع محمد فريد مع الكورنيش والطريق المؤدى إلى المحلة الكوبرى والمتابعة المستمرة لهذه الأماكن لعدم إلقاء القمامة بها ورصد من يلقى القمامة فى هذا المكان ومعاقبته قانونياً.

وخلال الاجتماع؛ وجه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بسرعة الانتهاء من إصلاح خط المياه الموجود بمنطقة الكورنيش بطنطا ووصلات مياه الشرب الموجودة بشارع نعمان الأعصر بالمحلة الكبرى.

وأشار نائب محافظ الغربية إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لسرعة إنجاز المشروعات فى المواعيد الزمنية المحددة.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أنه تم التشغيل التجريبي لمصنع تدوير القمامة بالمحلة اليوم بعد توقفه لمدة ٢٥ يوم نتيجة تعطل خطوط التدوير والمعدات.

وأشار إلى أن هذا التشغيل جاء بعد صيانة خطوط التدوير والمعدات بالمصنع ونقل جزء كبير من تراكمات القمامة التاريخية بالمصنع إلى المدفن الصحي بالسادات.

وفى هذا السياق؛ أوضح نائب محافظ الغربية أنه جارى العمل على تطوير المصنع بأكمله وإضافة خط جديد له خلال الفترة القادمة لرفع طاقته الاستيعابية لمنع حدوث تراكمات مرة أخرى.

والجدير بالذكر؛ أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي قد أصدر قراراً مسبقاً بفسخ التعاقد مع الشركة القائمة على تدوير المخلفات بمصنع المحلة لسوء الإدارة وتزايد التراكمات بالمصنع وتعطيل كافة الخطوط والمعدات مما أدى إلى توقف المصنع عن العمل