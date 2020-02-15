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نائب الرئيس اليمنى: ميليشيا الحوثى مستمرة فى الاستهتار بالجهود الأممية

السبت، 15 فبراير 2020 10:45 م
نائب الرئيس اليمنى: ميليشيا الحوثى مستمرة فى الاستهتار بالجهود الأممية الفريق الركن على محسن صالح نائب الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ

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أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، أن ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران مستمرة فى تقويض عملية السلام والاستهتار بالجهود الأممية وتتعمد مضاعفة معاناة اليمنيين وإزهاق أرواح الأبرياء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبا)، اليوم السبت - أن ذلك جاء خلال لقاء صالح فى العاصمة السعودية الرياض مع القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد .

وأشار نائب الرئيس اليمنى إلى سير تنفيذ إتفاق الرياض وما يمثله من فرصة مهمة لتوحيد الصف اليمنى ضد مشروع إيران التخريبي، معربا عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية ومتابعتهم المستمرة على هذا الصعيد، من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الألمانى دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.

 


الرئيس اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

ميليشيا الحوثى

الجهود الأممية

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