موجز الحوادث.. حفظ التحقيقات فى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى: لا شبهة جنائية

كتب إيهاب المهندس

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم السبت، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

حفظ التحقيقات فى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى داخل فيلته بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر حفظ التحقيقات فى قضية وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد بعد أشهر من التحقيقات.



مجلس الدولة

الحكم فى دعوى عزل موظفى الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة 11 أ بريل

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة، للحكم بجلسة 11 أبريل المقبل.

حجز شقيقين وصديقهما خطفوا عاطلا بعد زواجه عرفيا من شقيقتهما

أمرت نيابة المعصرة، بحجز شقيقين وصديقهما 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامهم باختطاف عاطل بعد زواجه من شقيقتهما عرفيا.



محكمه الأسرة

رفض دعوى نشوز ضد طبيبة: شاركت بمصروف المنزل مناصفة لتلبية احتياجات أسرتها

رفضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، دعوى زوج، بإثبات نشوز زوجته، وحرمانها من حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته بعد رفضها العودة إليه، وذلك بعد إدعائه تقصيرها اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، والاهمال فى أداء الأعمال المنزلية والاهتمام بطفلته، بسبب خروجها للعمل، والتى رفضتها المحكمة وألزمته برد حقوق زوجته من نفقات.

أمن الجيزة يشرف على جلسة صلح بين عائلتين في العياط

أشرفت مديرية أمن الجيزة على جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالعياط، بسبب خصومة ثأرية سابقة بينهما، وتم الاتفاق خلال الجلسة على نبذ العنف، وإنهاء الخصومة بين أفراد العائلتين.



القبض على المتهم - أرشيفية

ضبط 940 قضية تموين أبرزها مجزر ذبح دواجن بداخله 12 طن غير صالحة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 940 قضية تموين خلال 24 ساعة الماضية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

تأجيل فصل الطائفة الإنجيلية عن الأسقفية لجلسة 4 إبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من فوزي شحاتة ويسوع صليب، والتي طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة لجلسة 4 ابريل المقبل .

زوج في دعوى نشوز: خانتني واتهمتنى بالتحرش بنجلتى لأتنازل عن شقتى وسيارتى

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية، وذلك بعد خروجها عن طاعته، واكتشافه حديثها غير الأخلاقي مع أحد أصدقائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادلهم صورا مخلة، ليقدم للمحكمة صورة ضوئية منها.



محكمة النقض

النقض تحجز طعون المتهمين فى "اقتحام قسم حلوان" لـ21 مارس المقبل للحكم

حجزت محكمة النقض نظر طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان لجلسة21 مارس للحكم.



محكمة -أرشيفية

4 أشخاص ينتحلون صفة ضباط شرطة لسرقة خليجى بالدقى

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة خليجى، بعد إيهامه أنهم ضباط شرطة بالدقى، واعترف المتهمون بالسرقة، وأرشدوا عن المسروقات، فتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.