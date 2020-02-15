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مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم أكبر رائدة ريفية فى مصر.. صور

السبت، 15 فبراير 2020 10:15 م
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم أكبر رائدة ريفية فى مصر.. صور أكبر رائدة ريفية فى مصر
أسوان - عبد الله صلاح

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كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، فى حفل ختام نسخته الرابعة بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، أكبر رائدة ريفية سنا فى مصر "مكة عبد اللاه" ابنة محافظة أسوان مركز كوم أمبو، وذلك لدورها البارز فى مجال المرأة، والذى تخطى 33 عاما.

وأشادت أكبر رائدة ريفية فى مصر، فى كلمتها بالجهود التى يقوم بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، فى دعم المرأة المصرية والاهتمام بقضاياها، وقالت إنها تواصل بذل جهودها فى خدمة قضايا المرأة رغم كبر سنها.

يذكر أن مكة عبد اللاه، أكبر الرائدات الريفيات في مصر تعمل رائدة ريفية منذ أكثر من 33 عاما ومن أوائل السيدات اللاتي ساعدن نساء محافظة أسوان حيث تبرعت بغرفتين وصالة من منزلها الخاص بمركز كوم امبو بأسوان لإقامة مشغل للخياطة وحضانة للأطفال ولها دور اجتماعي كبير في مجال توعية المرأة حيث قادت الكثير من حملات التوعية وقامت بتنظيم دورات تدريبية للسيدات في محافظة شمال سيناء ودمياط والفيوم واسوان والقاهرة .

كما نظمت العديد من الندوات لتوعية السيدات بموضوعات ختان الاناث والعمل الاجتماعي وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية معاشات الأرامل والمطلقات ومعاش العجز لكبار السن ومعاش تكافل وقانون الطفل وذلك بالتعاون مع وحدة إقليت بإدارة كوم امبو ، وتم تعيينها عضوة في المجلس القومي للمرأة في يناير 2016.

وكان مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، اختتمت فعاليات دورته الرابعة، التى أُقيمت خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجارى، بتوزيع جوائز المهرجان وتكريم 3 من صانعات السينما، في حفل ختام المهرجان وهن، المنتجة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلي السايس، وذلك ضمن حرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

 

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مهرجان-أسوان-لأفلام-المرأة-يكرم-أكبر-رائدة-ريفية-(2)
 

مهرجان-أسوان-لأفلام-المرأة-يكرم-أكبر-رائدة-ريفية-(3)
 

مهرجان-أسوان-لأفلام-المرأة-يكرم-أكبر-رائدة-ريفية-(4)
 

مهرجان-أسوان-لأفلام-المرأة-يكرم-أكبر-رائدة-ريفية-(5)
 

مهرجان-أسوان-لأفلام-المرأة-يكرم-أكبر-رائدة-ريفية-(6)
 

مهرجان-أسوان-لأفلام-المرأة-يكرم-أكبر-رائدة-ريفية-(7)
 

 


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