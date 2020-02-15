معارض تركى: سلطة أردوغان لا تستطيع التحرك في سياسات متوازنة مع الخارج

انتقد بهيتش تشاليك نائب الحزب الجيد المعارض عن محافظة مرسين في تركيا، سياسات تركيا الخارجية وخاصة في سوريا، وقال إن تركيا لا تستطيع أن تتحرك في سياسات متوازنة مع الخارج، وإن السلطة في تركيا قد خلطت السياسات الداخلية بالخارجية، ولذلك ضاعت تركيا بين هذا وذاك وفقا لصحيفة يني جازستاسي.
وذكر تشاليك أن تركيا لن تستطيع الاستمرار في إحكام الامور على مستوى السياسة الخارجية من خلال عملياتها العسكرية درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وأن مايحدث في سوريا هو انتهاك لسيادة الأراضي السورية.
وفى السياق نفسه، أفاد مصدر دبلوماسى عسكرى روسى، بأن تركيا تحشد بنشاط جنودا وأسلحة ومعدات عسكرية فى إدلب، شمال سوريا، وتسلم جزءا ملموسا من الأسلحة لمسلحى "جبهة النصرة"، وقال المصدر، فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن تركيا أدخلت إلى إدلب أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المعدات يجرى تسليمه لمسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى.
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