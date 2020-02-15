سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل في قرية جمجرة بالقليوبية

السبت، 15 فبراير 2020 12:36 م
مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل في قرية جمجرة بالقليوبية جثة - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز ومدينة بنها في القليوبية، مصرع سيدة إثر اصطدامها من قبل سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بمصرع سيدة بقرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز ومدينة بنها في القليوبية، إثر اصطدامها من قبل سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وعلى الفور انتقل مأمور مركز بنها لمكان الواقعة، وتم ضبط سائق السيارة وتبين أنه "تباع" للسيارة وليس سائقها الأصلي.

وبالفحص تبين أن السيدة المتوفاة "ف م م ع"  46 عاما، متزوجة بقرية جمجرة الجديدة، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتلقيه بلاغًا بتناول شاب من قرية دملو التابعة لدائرة المركز يبلغ من العمر 25 عاما، قرصًا سامًا يستخدم فى حفظ الغلال ليتخلص من حياته مما أدى إلى وفاته، وذلك لمروره بحالة نفسية تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحجز موظف والمتهم بقتل نجلته لحين ورود التحريات، وكانت قد أمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة طالبة على يد والدها وكما صرحت بدفنها، وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا بوفاة "ا.م" 15 عاما، بالصف الثالث الثانوى إثر تعرضها لنزيف بالمخ، بعد قيام والدها موظف بشركة بمعاقبتها على تغيبها المستمر من الدروس والمدرسة، فقام على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب فارتطمت رأسها بالحائط مما أدى لإصابتها بنزيف بالمخ أدى لوفاتها.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

جمجرة الجديدة

اخبار مصر

مصرع سيدة

سيارة نقل ثقيل

تباع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة