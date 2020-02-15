مستشار النمسا يبحث مع مؤسس فيسبوك مكافحة الكراهية عبر الإنترنت

فيينا أ ش أ

بحث المستشار النمساوى سباستيان كورتس، فى ميونيخ اليوم، مع مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، سبل مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت.

وقالت مصادر فى المستشارية أن المستشار التقى لأول مرة مع مارك زوكربيرج على هامش اجتماع ميونيخ الأمنى حيث بحث معه أيضا فرض ضرائب عادلة على الشركات الرقمية وأحدث الاتجاهات والتطورات فى الاقتصاد الرقمي.

وأضافت المصادر أن كورتس ناقش مع زوكربيرج مجموعة واسعة من الموضوعات، أبرزها خطاب الكراهية عبر الإنترنت، كما تبادلا وجهات النظر فى عدد من القضايا الدولية الأخرى.