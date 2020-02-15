سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مدير CDC: فيروس كورونا يمكن أن يظل فى الولايات المتحدة عاما آخر

السبت، 15 فبراير 2020 12:41 م
مدير CDC: فيروس كورونا يمكن أن يظل فى الولايات المتحدة عاما آخر كورورنا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ومنعها أن فيروس كورونا الجديد قد يبقى فى الولايات المتحدة لما بعد الموسم الحالى وحتى بعد نهاية العام الحالى.

ومع تفشى فيروس كورونا، الذي انطلق من مقاطعة هوبى الصينية بدأت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ومنعها الاستعداد للسيناريو الأسوأ وهو تفشى المرض على نطاق واسع فى أنحاء الولايات المتحدة.

وقال ريدفيلد، فى تصريحات صحفية، إنه حتى الآن فإن الجميع فى حالة استعداد قصوى لاحتواء انتشار الفيروس، وأضاف أنه "حتى الآن لا نعرف الكثير عن الفيروس، ومن المحتمل أن يبقى معنا بعد الموسم الحالى، وحتى العام الحالى، وأعتقد أنه فى النهاية سيجد الفيروس موطئ قدم بين مجتمعاتنا".

يذكر أنه حتى نهاية الأسبوع تم تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى 7 ولايات أمريكية هى كاليفورنيا بواقع ثمانى حالات وحالتين فى الينوى وحالة فى كل من اريزونا وواشنطن وماساشوسيتس وويسكونسين وتكساس.


كورونا

فيروس كورونا

الصين

اسباب كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة