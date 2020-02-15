مدير CDC: فيروس كورونا يمكن أن يظل فى الولايات المتحدة عاما آخر

أ ش أ

كشف الدكتور روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ومنعها أن فيروس كورونا الجديد قد يبقى فى الولايات المتحدة لما بعد الموسم الحالى وحتى بعد نهاية العام الحالى.

ومع تفشى فيروس كورونا، الذي انطلق من مقاطعة هوبى الصينية بدأت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ومنعها الاستعداد للسيناريو الأسوأ وهو تفشى المرض على نطاق واسع فى أنحاء الولايات المتحدة.

وقال ريدفيلد، فى تصريحات صحفية، إنه حتى الآن فإن الجميع فى حالة استعداد قصوى لاحتواء انتشار الفيروس، وأضاف أنه "حتى الآن لا نعرف الكثير عن الفيروس، ومن المحتمل أن يبقى معنا بعد الموسم الحالى، وحتى العام الحالى، وأعتقد أنه فى النهاية سيجد الفيروس موطئ قدم بين مجتمعاتنا".

يذكر أنه حتى نهاية الأسبوع تم تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى 7 ولايات أمريكية هى كاليفورنيا بواقع ثمانى حالات وحالتين فى الينوى وحالة فى كل من اريزونا وواشنطن وماساشوسيتس وويسكونسين وتكساس.