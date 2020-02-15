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الجارديان: البنك المركزى الصينى يطهر الأوراق النقدية لوقف انتشار "كورونا"

السبت، 15 فبراير 2020 12:26 م
الجارديان: البنك المركزى الصينى يطهر الأوراق النقدية لوقف انتشار "كورونا" البنك المركزى الصينى
كتبت رباب فتحى

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قال مسئولون أن الصين تقوم بتطهير وعزل الأوراق النقدية المستخدمة كجزء من الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 1500 شخص، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال البنك المركزى الصينى فى مؤتمر صحفى أن البنوك تستخدم الضوء فوق البنفسجى أو درجات الحرارة المرتفعة لتطهير أوراق اليوان، ثم ختم وتخزين الأموال لمدة سبعة إلى 14 يومًا - اعتمادًا على شدة تفشى المرض فى منطقة معينة - قبل إعادة تدويرها.

أثار الفيروس، الذى أصاب أكثر من 66000 شخص فى الصين وانتشر إلى أكثر من عشرين دولة أخرى، اندفاعًا لتطهير الأماكن العامة وتقليل الاتصال بين الناس.

وباعت الصيدليات فى جميع أنحاء البلاد من المطهرات والأقنعة فى أيام بعد إعلان إغلاقها فى أواخر يناير فى ووهان، حيث يُعتقد أن مرض Covid-19 قد ظهر.

قامت مبانى المكاتب بتركيب حزم من المناديل فى المصاعد التى يتم تشجيع الجميع على استخدامها عند الضغط على الأزرار، بينما تحض شركة Didi التى تشيد بالركوب السائقين على تطهير سياراتهم يوميًا.

وقال فان ييفى نائب محافظ البنك المركزى الصينى يوم السبت إنه تم حث البنوك على تقديم أوراق نقدية جديدة للعملاء كلما أمكن ذلك.

وأضاف فان أن البنك المركزى أصدر "إصدارًا طارئًا" بقيمة 4 مليارات يوان فى أوراق جديدة لمقاطعة هوبى، مركز تفشى المرض، قبل عطلة رأس السنة القمرية الأخيرة.

وقال فان أن التدابير تهدف إلى "ضمان سلامة الجمهور وصحته عند استخدام النقود".

ولكن ليس من الواضح مدى التأثير الذى ستحدثه أعمال التطهير التى يقوم بها البنك المركزى، حيث تفضل أعداد متزايدة من الصينيين مدفوعات الهاتف المحمول على النقد فى السنوات الأخيرة.

فى عام 2017، قال ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين الصينيين لمسح أجرته شركة إيبسوس أن بإمكانهم البقاء لمدة شهر كامل دون استخدام أكثر من 100 يوان نقدًا.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن نشر Covid-19 من خلال الأشياء الملوثة بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع المرضى المصابين.

 


كورونا

البنك المركزى الصينى

الأوراق النقدية

تفشى كورونا

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