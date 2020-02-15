مدير تعليم الإسماعيلية يتابع استعدادات الطلاب للمعرض الجمهوري للعلوم والهندسة

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن الطلاب الحاصلين علي المراكز الأولي في المعرض المحلي للعلوم والهندسة وعدد المشروعات الفائزة 12 مشروعًا للمشاركة في المعرض الجمهورى المقرر إقامته بالقاهرة وبمشاركة جميع المديريات.

وافتتح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، يرافقه عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية وإسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام وعاطف صميدة، مدير مركز التطوير التكنولوجي قد افتتح المعرض المحلي للعلوم والهندسة والذي نظمة مركز التطوير التكنولوجي وأقيم بمكتبة مصرى العامة وذلك تشجيعا للطلاب المتفوقين في مجال البحث العلمي والابتكارات.

وشارك في المعرض 50 مشروعًا بإجمالي عدد طلاب 120 طالب وطالبة في مجال البحث العلمي والتصميم الهندسي حيث تم الاستعانة بنخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس حيث قاموا بمناقشة الطلاب في مشروعاتهم وإعطاء تقييم لكل مشروع وقد اسفر التقييم عن تصعيد 12 مشروعًا علي مستوى المحافظة للمشاركة في المعرض الجمهوري بالقاهرة.

وقدم الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الشكر للطلاب وأولياء أمورهم وكذلك أساتذة الجامعة كما أثني علي مركز التطوير التكنولوجي والعاملين به من فريق ايسف للعلوم والهندسة بقيادة عاطف صميدة، مدير المركز وهم الأستاذة منال أحمد بشير منسق المحافظة وماجدة السعيد حجازي، رئيس قسم التدريب ونيرمين فتحي عبد الحميد، رئيس قسم التعليم الإليكتروني والدكتورة إيمان الأنور، رئيس قسم البحث العلمي بالمركز متمنيا لهم دوام التوفيق.

وفي ختام المعرض تم إعلان النتيجة وأسماء الطلاب الذين تم تصعيدهم للمعرض الجمهورى.