محافـظ المنوفية : رفع 3500 طن نواتج هدم وتطهير بطريق ترعة القاصد بشبين الكوم

ووجه المحافظ رئيس المدينة بتوسعة الطريق وبحث إمكانية إنشاء كورنيش حضاري يليق بمدخل العاصمة وكذا بحث إمكانية تكسية الترعة المجاورة لترعة القاصدعلي الجانب الاخر بالتنسيق مع مسئولي الري ، هذا وقد أكد محافظ المنوفية أنه قد سبق ووضع خطة طموحة ومتكاملة للتعامل مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بدءاً برفع تراكمات أرض عرفة والتي بلغت ما يقرب من 20 ألف طن و كذا رفع ما يزيد عن 4 الاف طن من مدخل شنوان ، مشيراً بأنه جارى العمل على قدم وساق بمختلف نطاق المحافظة للإنتهاء من كافة تجمعات بؤر القمامة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن أنه تم رفع مايقرب من 2500 طن نواتج هدم وتطهير بمدخل قرية شنوان منذ بدء رفع التراكمات ، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتشجير المنطقة لإضفاء مظهر حضاري وإستغلالها كمشتل للوحدة المحلية عقب الإنتهاء من رفع كافة التراكمات والمخطط لها الثلاثاء القادم ، وكذا رفع كفاءة وتجميل مدخل قريتي شنوان ومليج ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة شبين الكوم رافقه خلالها الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ وبحضور رئيس مركز ومدينة شبين الكوم .

وأكد محافظ المنوفية، أن تحسين البيئة والحفاظ علي المظهر الجمالي علي رأس أولوياته وأنه سيتم البدء في رفع تراكمات الهدم ونواتج التطهير علي جانبي طريق ترعة القاصد بدءا من يوم الخميس المقبل عقب الإنتهاء من رفع كافة التراكمات بمدخل قرية شنوان ، ومن جانبه أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل القائمين علي رفع هذه التراكمات وطالبهم بسرعة الإنجاز والإنتهاء من المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن .

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد وضع خطة طموحة لرفع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بدءا برفع تراكمات أرض عرفة والتي بلغت ما يقرب من 20 ألف طن مضيفا أننا مستمرون للانتهاء من كافة بؤر القمامة بنطاق المحافظة .























