محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف القاهرة الجديد ويوجه بزيادة مقاعد الانتظار

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، 5 متميزين من أبناء المحافظة عرفاناً بجهودهم المبذولة ومشاركتهم الفعالة في المجتمع، خلال اللقاء الجماهيري الذى عقد بديوان عام المحافظة، مكلفاً باختيار"على محمد على عوض" بالصف الثالث الثانوي، بالتذكية لعضوية المجلس الشبابي التطوعي، كما ناقش المحافظ 38 شكوى وطلباً لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، فى إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تكريم 5 متميزين من أبناء المحافظة المشاركين والحاصلين على المراكز الأولى في العديد من المسابقات عرفاناً بمساهمتهم الفاعلة وجهودهم المبذولة من بينهم "الزهراء لايق حلمي قنديل" الطالبه بالصف الثاني الثانوي الأزهري، لحصولها على المركز الأول عالميا فى تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني، والتى لقبت بالصوت "الماسي" بعد حفظها القرآن الكريم كاملا في 6 سنوات، وذلك بعد وفاة والدها.

كما تم تكريم اللاعب "محمد حاتم محمود يوسف"، لاعب المشروع القومى والبطل الأوليمبي، لحصوله على الميدالية الفضية في بطولة الفجيرة الدولية والميدالية البرونزية في البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 27 يناير حتى 25 فبراير 2020، و"علي محمد علي عوض"، يدرس حالياً بالصف الثالث الثانوي، تقديراً لكونه نموذجاً مشرفاً يحتذى به الشباب الطموح وقدرته على تحدى الإعاقة وصناعة قصة كفاح لتوفير حياة كريمة لأسرته، والطالبة "نوران صالح محمد عبدالتواب القن" بمدرسة زيان الرفاعى الثانوية بنات ببلطيم، لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو للمرحلة الثانوية، والطالبة "يمنى ياقوت زيدان ناصف" بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسمية للغات، لحصولها على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو للمرحلة الإعدادية.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، التشغيل الفعلي لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، ويضم الموقف 40 باكية، حيث تم الإنتهاء من استكمال جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف الجديد ووضع اللافتات التعريفية وأعمال تقسيم الموقف، لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، ولتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بعدم وجود اشغالات فى الموقف الجديد، وانتظام عملية الخروج والدخول من وإلى الموقف، لتسهيل الحركة المرورية، فضلا عن إدخال موقف المرج والسلام، وذلك لخدمة المواطنين في الانتقال.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، موقف الأتوبيسات الجديد، مكلفا رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بزيادة مقاعد الانتظار، ووضع كشك خدمات للمواطنين، فضلا عن مهلة 48 ساعة من سرعة الانتهاء من الطريق المعد لسيارات الغاز التي تقوم بالتمويل من محطة الغاز أمام الموقف، بالإضافة إلى رفع أعمدة الإنارة التى تعوق مسار السيارات، وذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من الإزدحام أمام الموقف.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، موقع موقف الأتوبيسات القديم، مكلفا بتوسعة الطريق لسهولة الحركة المرورية، وأعطاء مدخل المدينة مظهر جمالي وحضاري، واعداد مسطح أخضر لأبناء كفرالشيخ، فضلا عن توسعة موقف القاهرة القديم " الميكروباص "وإزالة كافة المعوقات استعدادا لتوسعة الموقف وتطويره، بالإضافة إلى فتح شارع مدرسة على عبد الشكور من اتجاه الموقف لتحسين وتسهيل حركة المرور.