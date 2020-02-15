محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا

قنا - فريق المحافظات

عقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا لإستعراض الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا والتى تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، وتستهدف 12 قرية بمراكز ابوتشت ودشنا وفرشوط وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بتنفيذ المبادرة.

وناقش الداودى أعمال تنفيذ المبادرة والاحتياجات المطلوبة بحضور فريق وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ومسئولى الجهات المعنية والشريكة فى التنفيذ، مشيرا إلى انه تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات الخدمية مشددا على سرعة استكمال المشروعات الجارية بالقرى المستهدفة وفق جداولها الزمنية المحددة مؤكدا على متابعته اليومية لنسب تنفيذ تلك المشروعات كما وجه المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأكد المحافظ على حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرة من اجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وهى أولى اهتمامات الدولة والمحافظة خلال الفترة الحالية .

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو الإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لها.

وفى سياق اخر قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إن الوحدة المحلية لمدينة مركز ابوتشت قامت برفع 177 طن مخلفات وقمامة فى أطار رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقرى والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولإستعادة المظهر الحضارى والجمالى الذى طالما تميزت به محافظة قنا.

ففى مدينة ابوتشت ذكر خالد عويس رئيس المدينة انه تم رفع 90 طن مخلفات وقمامة ونواتج اعمال النظافة بشوارع المدينة وقرية القارة وقرية الشيخ على ببخانس كما تم صيانة كشافات بطريق مصر - أسوان الزراعى فى نطاق قرية بخانس وقرية ابوشوشة وقرية قصير بخانس بطول 5 كم .

وفى مدينة نقادة أوضحت المهندسة فاطمة أحمد رئيس المدينة انه تم رفع 87 طن مخلفات وقمامة منها 60 طن بقرية الخطارة أمام مركز شباب الخطارة ومخلفات الترع بجوار كوبرى كوم الضبع و 17طن بعدد من شوارع المدينة وكورنيش النيل وأمام الوحدات السكنية والمنازل و 10اطنان بقرية البحرى قامولا مؤكدةً على استمرار اعمال التجميل وتركيب البلدورات بالمدخل الصحراوى للمدينة .

وشهدت مدينة نجع حمادى انه تم رفع 79طن مخلفات وتراكمات قمامة منها 35 طن بطريق نجع قابول و 22طن بطريق نجع قابول - المصالحة الغربى و 22طن بطريق النجاحية .

وذكر اشرف انور رئيس مدينة قنا انه تم رفع 30 طن مخلفات وقمامة ونواتج تطهير ترع بقرية ابنود .

واوضح عبدالراضى عربى رئيس مدينة دشنا انه تم رفع 22 طن بالوحدة المحليه لقريه ابومناع بحرى .