محافظ دمياط ورئيس القابضة للمياه يتفقدان مشروع محطة مياه شرب دمياط

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بجولة تفقدية وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق مركز ومدينة دمياط بتكلفة إجمالية بلغت 205 ملايين جنيه.

واستهلا تلك الجولة التى جاءت بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط والنائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والنائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب بزيارة محطة مياه شرب العدلية وذلك لتفقد المأخذ الخاص بمحطة مياه شرب دمياط إذ استمعا إلى شرح مفصل عن مكونات مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة وزيادة إنتاجية محطة مياه دمياط القديمة من 300 لتر / ثانية إلى 1000 لتر / ثانية والمقرر الانتهاء منه يونيو القادم بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه، كما افتتحت المحافظ والمهندس رسلان مركز التدريب الإقليمى بالمحطة بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه، حيث تفقدا عددا من القاعات التدريبية بالمركز الذى تم تجهيزه وتزويده بأحدث الوسائل والمعدات اللازمة لتدريب ورفع كفاءة العاملين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى المجالات الفنية والمالية والإدارية وإعداد قادة المستقبل.

كما دشنت محافظ دمياط والمهندس ممدوح رسلان بمحطة مياه شرب دمياط توسعات مركز خدمة العملاء بقيمة 7 مليون جنيه، والذى يعد إضافة للمركز القديم حيث يتم تقديم الخدمات لحوالى 100 ألف مشترك بمركز ومدينة دمياط أى يغطى حوالى 40% من إجمالى سكان المحافظة وذلك نظرًا لموقعه الجغرافى المتميز، هذا وقد تم تزويد هذا المركز بأحدث الوسائل التكنولوجية والذى يمكنه من تقديم خدمة عملاء مميزة فضلا عن تخصيص أماكن لمتحدى الإعاقة وكبار السن وإمكانية التعامل بلغة الإشارة مع المواطنين من الصم والبكم، إذ وجهت المحافظ والمهندس رسلان بعمل مطلع خاص لمتحدى الإعاقة للتيسير عليهم، هذا وقد تفقدا أعمال التشغيل التجريبى للمحطة وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى بطاقة 500 لتر/ ثانية أى ما يعادل 43 ألف م3/ يوم، إذ تخدم المحطة المناطق التابعة لمركز ومدينة دمياط من خلال تغطية الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب لعدم قدرة المحطة القديمة على تغطيتها.

وواصلت المحافظ والمهندس رسلان تلك الجولة بافتتاح عددا من الأقسام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، جاء فى مستهلها مبنى المخازن الرئيسى والذى تم تطويره وتجهيزه بتكلفة 40 مليون جنيه وذلك لتغطية الاحتياجات اللازمة لكافة المواقع خلال عمليات التشغيل والصيانة على مدار 24 ساعة والاستجابة الفورية لأية أعطال، كما تفقدا ادارة الأرشيف الإلكترونى بالمبنى والذى يضم كافة البيانات الخاصة بالمشتركين.

وفى سياق متصل، افتتحت الدكتورة منال عوض ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المعمل المركزى الحاصل على شهادة الجودة ISO17025، حيث تفقدا الأقسام الخاصة بهذا المعمل الذى بلغت تكلفته 30 مليون جنيه للتعرف على منظومة العمل به، إذ يعد أحد أهم الدعائم اللازمة للحفاظ على جودة المياه، فقد تم تجهيزه بأحدث المعدات حتى يكون له الدور الرئيسى فى التفتيش على المعامل الفرعية للمحطات وكذا الشبكات.

وفى ختام الزيارة قامت محافظ دمياط والمهندس رسلان بافتتاح القاعة الرئيسية بالشركة بتكلفة 3 ملايين جنيه حيث تم تطويرها وتزويدها بأحدث وسائل الاتصال وخدمات الفيديو كونفرس للمشاركة فى الندوات والمؤتمرات العلمية والتدريب عن بعد وكذلك عقد اجتماعات مع العاملين والمواطنين، كما شاهدا فيلمًا تسجيليًا تناول الإنجازات التى حققتها الشركة خلال الفترة الماضية.

وتعليقًا على هذا العرض وعقب انتهاء الجولة.. أعربت المحافظ عن سعادتها البالغة بهذه الطفرة وما تم تحقيقه تحت قيادة المهندس ممدوح رسلان، حيث توجهت بالشكر الجزيل له على جهوده المبذولة خلال تلك الفترة، مؤكدة أنه سيتم تحقيق المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لحل جميع المشكلات ونهو جميع المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه أشاد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بجهود محافظ دمياط المبذولة لدعم هذا القطاع معربًا عن فخره الشديد بفريق العمل بدمياط كما وجه ببذل المزيد من الجهد لتوفير خدمات متميزة للمواطنين.