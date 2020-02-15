محافظ الشرقية ووزير التموين يكرمان أسر شهداء الجيش والشرطة بأبو كبير.. صور

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها تقديم أغانى وطنية فى حب مصر نالت استحسان الحضور.

وألقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كلمة أكد فيها أن مصر ستظل آمنه مطمئنه بفضل أبطالها من القوات المسلحة والشرطة المدنية والذين يقدمون كل يوم الغالي والنفيس للدفاع عن أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى أن القوات المسلحة والشرطة المدنية سيظلان درعاً للوطن وللمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الشهيد أنزله الله منزله رفيعه لا يرقى لأي أحد من البشر إلا لمن إختاره الله، موجهاً تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين كانوا سبباً أن تنعم البلاد بالأمن وتظل هاماتها مرفوعة.

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ذاكرة التاريخ على مر العصور لن تنسى أبطالها المخلصين من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، مشددا على اعتزاز المصريين بدماء شهدائنا الأبرار والتي كانت العامل الأساسي لبناء مستقبل الوطن ورسم كرامته، وقال: "ستظل مصر عظيمة برجالها المخلصين وبقواتها المسلحة وشرطتها المدنية والتي تتوالى تضحياتهم على مر العصور للدفاع عن أمن واستقرار الوطن".



محافظ الشرقية ووزير التموين يكرمون أسر الشهداء



محافظ الشرقية ووزير التموين يكرمون أسر الشهداء



محافظ الشرقية ووزير التموين يكرمون أسر الشهداء



محافظ الشرقية ووزير التموين يكرمون أسر الشهداء



محافظ الشرقية ووزير التموين يكرمون أسر الشهداء



محافظ الشرقية ووزير التموين يكرمون أسر الشهداء



محافظ الشرقية ووزير التموين يكرمون أسر الشهداء