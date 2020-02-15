محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد مصطفى عبيدو على مدرسة وردان الثانوية المشتركة

كتب سيد الخلفاوى

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اسم شهيد الوطن العميد أركان حرب مصطفى عبيدو على مدرسة وردان الثانوية المشتركة بمنشأة القناطر وهى المدرسة التى درس و تخرج منها الشهيد وذلك تقديرا وعرفانا لتضحيته فداء الوطن.

وأكد محافظ الجيزة بأنه يتم إطلاق أسماء الشهداء من الشرطة المصرية والقوات المسلحة على المدارس والشوارع والميادين تقديرًا لهؤلاء الأبطال لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه ويُعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.

ودعا المحافظ بالاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن والوقوف أمام أى عدو أو أى مخططات هدامة.

وشيع الآلاف ظهر الأربعاء الماضى، جثمان الشهيد البطل العميد اركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، بمسقط راسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر القناطر بالجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ونائب محافظ الجيزة وقيادات المحافظة، والتف جثمان الشهيد بعلم مصر كما رفع عدد من المشيعين الإعلام المصرية واطلقن عدد من السيدات الزغاريد، وردد المشيعين هتافات منها الشهيد حبيب الله وفى الجنة يا شهيد.

ووقف قيادات الجيش لتلقى العزاء فى الشهيد البطل، داخل السرادق المقام أمام منزل العائلة، من بينهم مساعد قائد المدفعية اللواء إيهاب أباظة، واللواء محمد رضوان نائبا عن الوزير الدفاع، ودفعة الشهيد 90 حربية وإبراهيم الشهابى مندوب رئيس الجمهورية ونائب محافظ الجيزة، ومساعد مدير امن الجيزة، والمهندس محمود فوزى سكرتير مساعد محافظة الجيزة، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وعدد من نواب مجلس النواب وعدد كبير من أهالى القرية واهالى الشهيد.

كما اصطف المئات من طلبة المدارس بقرية ودارن التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، على جانبى طريق تشييع جثمان الشهيد البطل العميد مصطفى عبيدو شهيد سيناء، مرددين هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" رافعين الأعلام المصرية ولافتات لنعى الشهيد.