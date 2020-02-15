سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد مصطفى عبيدو على مدرسة وردان الثانوية المشتركة

السبت، 15 فبراير 2020 06:12 م
محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد مصطفى عبيدو على مدرسة وردان الثانوية المشتركة شهيد الوطن العميد أركان حرب مصطفى عبيدو
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اسم شهيد الوطن العميد أركان حرب مصطفى عبيدو على مدرسة وردان الثانوية المشتركة بمنشأة القناطر وهى المدرسة التى درس و تخرج منها الشهيد وذلك تقديرا وعرفانا لتضحيته فداء الوطن.

 

وأكد محافظ الجيزة بأنه يتم إطلاق أسماء الشهداء من الشرطة المصرية والقوات المسلحة على المدارس والشوارع والميادين تقديرًا لهؤلاء الأبطال لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه ويُعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.

 

ودعا المحافظ بالاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن والوقوف أمام أى عدو أو أى مخططات هدامة.

 

وشيع الآلاف ظهر الأربعاء الماضى، جثمان الشهيد البطل العميد اركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، بمسقط راسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر القناطر بالجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ونائب محافظ الجيزة وقيادات المحافظة، والتف جثمان الشهيد بعلم مصر كما رفع عدد من المشيعين الإعلام المصرية واطلقن عدد من السيدات الزغاريد، وردد المشيعين هتافات منها الشهيد حبيب الله وفى الجنة يا شهيد.

 

ووقف قيادات الجيش لتلقى العزاء فى الشهيد البطل، داخل السرادق المقام أمام منزل العائلة، من بينهم مساعد قائد المدفعية اللواء إيهاب أباظة، واللواء محمد رضوان نائبا عن الوزير الدفاع، ودفعة الشهيد 90 حربية وإبراهيم الشهابى مندوب رئيس الجمهورية ونائب محافظ الجيزة، ومساعد مدير امن الجيزة، والمهندس محمود فوزى سكرتير مساعد محافظة الجيزة، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وعدد من نواب مجلس النواب وعدد كبير من أهالى القرية واهالى الشهيد.

 

كما اصطف المئات من طلبة المدارس بقرية ودارن التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، على جانبى طريق تشييع جثمان الشهيد البطل العميد مصطفى عبيدو شهيد سيناء، مرددين هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" رافعين الأعلام المصرية ولافتات لنعى الشهيد.


الجيزة

مصطفي عبيدو

الشهيد مصطفي عبيدو

منشأة القناطر

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشهيد مصطفى عبيدو عريس السماء في كاريكاتير اليوم السابع

الخميس، 13 فبراير 2020 08:19 م

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الخميس، 13 فبراير 2020 10:50 ص

عم الشهيد مصطفى عبيدو: البطل الراحل سادس شهيد فى العائلة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:28 م

عائلة الشهيد مصطفى عبيدو يطالبون بإطلاق اسمه على مدرسة وردان الصناعية بالجيزة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:46 م

محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة