محافظ الإسكندرية يستقبل سفير اليابان لدى مصر لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، نوكي ماساكي سفير اليابان لدي جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

في البداية؛ رحب المحافظ بسفير اليابان علي أرض الإسكندرية. لافتاً إلي العلاقات التاريخية بين مصر واليابان. وأشار إلى أن التعاون المثمر زاد بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة وجميعنا سعداء بذلك وخير مثال على ذلك وجود الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فضلا عن تواجد عدد 3 مدارس يابانية بالمحافظة.

وأكد محافظ الاسكندرية على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين علي كافة المستويات لاسيما في المجال الإقتصادي والتبادل التجاري والتعاون الفني والمجال السياحي، وأكد استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل للجالية اليابانية بالإسكندرية.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ علي حفاوة الاستقبال، معرباً عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين. وأضاف أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص.

وأكد السفير ، اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر واليابان في كافة المجالات. وأشار إلى أنه هناك عدة مشروعات اجتماعية تدعم المجتمع المدني ومنها مركز لدعم التكنولوجيا الصناعية في منطقة غيط العنب بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال وذلك لتعزيز الكوادر المهنية. ورحب بزيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية علي كافة الأصعدة.

و كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد استقبل أيضا قنسطنطينوس فلاسيس نائب وزير خارجية اليونان ، وأثاناسيوس كوتسيونيس قنصل عام اليونان في الإسكندرية ، لبحث سبل توطيد العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية ، إلى أن نائب وزير خارجية اليونان الشكر لمحافظة الإسكندرية قد تقدم بالشكر على حفاوة الاستقبال وكذا تقديمه كافة سبل التعاون للجالية بالإسكندرية ونيافة البطريرك ، وأكد أن الروابط بين البلدين هي الأقوى وخير دليل على ذلك هي تبادل الزيارات بين الرئيسين المصري واليوناني ، وكذا من خلال العودة للجذور والذي يتمثل في اللقاءات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وأكد على دور مصر في السلام والحماية بمنطقة البحر المتوسط ، لافتا إلى تعدد فرص التعاون بين الجانبين في عدة مجالات ، والذي يجب أن نعمل على زيادتها ، خاصة في المجال السياحي ، والذي بدوره يساهم بشكل كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.



جانب من اللقاء



خلال الاستقبال



سفير اليابان



