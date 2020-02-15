سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع تطوير حى غرب 1 بتكلفة 23.3 مليون جنيه

السبت، 15 فبراير 2020 03:16 م
محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع تطوير حى غرب 1 بتكلفة 23.3 مليون جنيه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم وضع حجر أساس مشروع " تطوير حى غرب مدينة أسيوط 1 " وذلك بميدان المجاهدين بحى غرب والذى تبلغ تكلفته الاجمالية قدرها 23.3 مليون جنيه مقدمة منحة من جهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبى ضمن اتفاقية البرنامج المتكامل للتنمية المجتمعية المستدامة والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الاوروبى .

حضر وضع حجر الأساس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وايهاب عبد الحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط والنائب محمد حمدى الدسوقى واللواء تادرس قلدس عضوا مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى المنطقة .

بدات الاحتفالية بالسلام الوطنى ثم استمع المحافظ خلال الافتتاح الى شرح من رميح عبد الحسيب والمهندس محمد صلاح الدين لمراحل تنفيذ المشروع وانشطة المشروع والخدمات التى يقدمها للمنطقة والفئات المستهدفة منه .

وأكد المحافظ - خلال كلمته – على أهمية مشروع تطوير حى غرب والذى سيجرى تنفيذه خلال 18 شهرا ويبلغ عدد المستفيدين منه 95 ألف مواطن ويوفر فرص عمل خلال التنفيذ تقدر بحوالى 23 الف و500 يومية عمل ويهدف الى تطوير الخدمات الاجتماعية والاساسية والارتقاء الحضارى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات الاساسية ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة أفضل للمجتمع فى حى غرب كما يشمل بعض الانشطة الاساسية منها احلال وتجديد خطوط انحدار للصرف الصحى بطول 14.35 كم وترميم وصيانة وحدتين صحيتين ( مكتب صحة رابع وعيادة غرب أسيوط ) .

وأشار رميح عبد الحسيب الى ان المشروع يأتى تنفيذا لتوجيهات الدولة لتحقيق الحياة الكريمة بالمناطق الاكثر احتياجاً بالمحافظة وتطوير الخدمات الاجتماعية الاساسية والارتقاء بحياة المواطن وتنفيذا لاهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى خلق بيئة صالحة للارتقاء الحضرى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع فى حى غرب وتوفير فرص عمل لابناء الحى والمناطق المحيطة بها فضلا عن توفير حجم اعمال يدعم قطاع المقاولات الصغيرة بمناطق تنفيذ المشروع وتحسين الظروف البيئية والحد من التلوث من خلال القضاء على مشكلة طفح المجارى وتحسين الظروف الصحية للفئات المستهدفة وتنمية الموارد البشرية عن طريق اتاحة اماكنية التدريب والتأهيل للكوادر والعمالة لتنفيذ ادارة المشاريع .

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ان المشروع يتم تنفيذه لتحسين مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة من خلال احلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحى بطول 14.35 كم على مراحل والتى لم يتم تغييرها منذ اكثر من 60 عاماً لافتا الى استهدف الاماكن الاكثر احتياجاً بالمنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفى نهاية الافتتاح ووضع حجر الاساس التقى المحافظ وبعض المواطنين بالمنطقة للاستماع الى طلباتهم وشكواهم موجها بسرعة تنفيذها وايجاد الحلول العاجلة لها .

 

مشروع تطوير حى غرب أسيوط (2)
مشروع تطوير حى غرب أسيوط 

 

مشروع تطوير حى غرب أسيوط (6)
مشروع تطوير حى غرب أسيوط

 

مشروع تطوير حى غرب أسيوط (7)
مشروع تطوير حى غرب أسيوط

 

مشروع تطوير حى غرب أسيوط (8)
مشروع تطوير حى غرب أسيوط 

 


محافظ أسيوط

تطوير حى غرب

تقارير مصرية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى..74 يوما رحلة الخواجة مع الفارس الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى..74 يوما رحلة الخواجة مع الفارس الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة