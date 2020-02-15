محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع تطوير حى غرب 1 بتكلفة 23.3 مليون جنيه

أسيوط - ضحا صالح

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم وضع حجر أساس مشروع " تطوير حى غرب مدينة أسيوط 1 " وذلك بميدان المجاهدين بحى غرب والذى تبلغ تكلفته الاجمالية قدرها 23.3 مليون جنيه مقدمة منحة من جهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبى ضمن اتفاقية البرنامج المتكامل للتنمية المجتمعية المستدامة والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الاوروبى .

حضر وضع حجر الأساس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وايهاب عبد الحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط والنائب محمد حمدى الدسوقى واللواء تادرس قلدس عضوا مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى المنطقة .

بدات الاحتفالية بالسلام الوطنى ثم استمع المحافظ خلال الافتتاح الى شرح من رميح عبد الحسيب والمهندس محمد صلاح الدين لمراحل تنفيذ المشروع وانشطة المشروع والخدمات التى يقدمها للمنطقة والفئات المستهدفة منه .

وأكد المحافظ - خلال كلمته – على أهمية مشروع تطوير حى غرب والذى سيجرى تنفيذه خلال 18 شهرا ويبلغ عدد المستفيدين منه 95 ألف مواطن ويوفر فرص عمل خلال التنفيذ تقدر بحوالى 23 الف و500 يومية عمل ويهدف الى تطوير الخدمات الاجتماعية والاساسية والارتقاء الحضارى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات الاساسية ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة أفضل للمجتمع فى حى غرب كما يشمل بعض الانشطة الاساسية منها احلال وتجديد خطوط انحدار للصرف الصحى بطول 14.35 كم وترميم وصيانة وحدتين صحيتين ( مكتب صحة رابع وعيادة غرب أسيوط ) .

وأشار رميح عبد الحسيب الى ان المشروع يأتى تنفيذا لتوجيهات الدولة لتحقيق الحياة الكريمة بالمناطق الاكثر احتياجاً بالمحافظة وتطوير الخدمات الاجتماعية الاساسية والارتقاء بحياة المواطن وتنفيذا لاهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى خلق بيئة صالحة للارتقاء الحضرى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع فى حى غرب وتوفير فرص عمل لابناء الحى والمناطق المحيطة بها فضلا عن توفير حجم اعمال يدعم قطاع المقاولات الصغيرة بمناطق تنفيذ المشروع وتحسين الظروف البيئية والحد من التلوث من خلال القضاء على مشكلة طفح المجارى وتحسين الظروف الصحية للفئات المستهدفة وتنمية الموارد البشرية عن طريق اتاحة اماكنية التدريب والتأهيل للكوادر والعمالة لتنفيذ ادارة المشاريع .

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ان المشروع يتم تنفيذه لتحسين مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة من خلال احلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحى بطول 14.35 كم على مراحل والتى لم يتم تغييرها منذ اكثر من 60 عاماً لافتا الى استهدف الاماكن الاكثر احتياجاً بالمنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفى نهاية الافتتاح ووضع حجر الاساس التقى المحافظ وبعض المواطنين بالمنطقة للاستماع الى طلباتهم وشكواهم موجها بسرعة تنفيذها وايجاد الحلول العاجلة لها .



مشروع تطوير حى غرب أسيوط



مشروع تطوير حى غرب أسيوط



مشروع تطوير حى غرب أسيوط