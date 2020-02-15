سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: سننظر فى موقف المفوضية الأوروبية من محادثات انضمام مقدونيا وألبانيا

السبت، 15 فبراير 2020 11:00 م
ماكرون: سننظر فى موقف المفوضية الأوروبية من محادثات انضمام مقدونيا وألبانيا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه سينظر، الشهر المقبل، فى تقدير المفوضية الأوروبية للتقدم الذى أحرزته كل من مقدونيا الشمالية وألبانيا فيما يخص مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، فى ما اعتُبر أوضح إشارة حتى الآن على استعداد ماكرون للتراجع عن اعتراضه على بدء المحادثات.

وقال ماركون، فى تصريحات خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن المفوضية الأوروبية "قامت بعمل رائع" فى سياق تقديم مقترح لإصلاح عملية توسيع نطاق الاتحاد، موضحا أن الخطوة اللاحقة ستكون النظر فى تقدير المفوضية الأوروبية للتقدم الذى أحرزته البلدان فى تقارير ستُنشر، الشهر المقبل، حسب ما نقلت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني.

وأضاف الرئيس الفرنسى "يجب أن نرى ما ستقوله المفوضية فيما يتعلق بوضع التقدم الذى نتوقع حدوثه فى ألبانيا ومقدونيا الشمالية"، مضيفا "إذا كانت النتائج إيجابية وتم بناء الثقة، فينبغى أن يكون فى استطاعتنا (بدء) مفاوضات مفتوحة".

واتهم ماكرون بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبى بـ"النفاق الكبير" للدول الراغبة فى الانضمام للتكتل من غرب البلقان، موضحا أن تلك الدول -التى لم يسمها- تشجع الدول الراغبة على بدء محادثات الانضمام بينما تصرح فى جلسات مغلقة بأن المتقدمين لن يتمكنوا من استيفاء معايير الاتحاد الأوروبى لسنوات قادمة.

ولفتت مجلة "بوليتيكو" إلى أن المفوضية الأوروبية كانت فد أعلنت بالفعل فى مناسبات متعددة أن البلدين استوفيا شروط بدء مفاوضات الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن فرنسا ودولا أخرى أعضاء أبدت تحفظات على تلك التقديرات.

 


ماكرون

المفوضية الأوروبية

مقدونيا

ألبانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

القانون الجديد يضع ضوابط تلتزم بها شركات البيع بالتقسيط.. أبرزها الملاءمة المالية

القانون الجديد يضع ضوابط تلتزم بها شركات البيع بالتقسيط.. أبرزها الملاءمة المالية

أحمد السقا يزيد من تلميحات اقتراب الجزء الثالث لفيلم "الجزيرة" بمقطع فيديو

أحمد السقا يزيد من تلميحات اقتراب الجزء الثالث لفيلم "الجزيرة" بمقطع فيديو

عمرو دياب يكشف عن هدية دينا الشربينى له فى عيد الحب

عمرو دياب يكشف عن هدية دينا الشربينى له فى عيد الحب

عمرو دياب عن"سهران": جيت من بورسعيد عشان أعمل ألبومات مش أغانى سنجل

عمرو دياب عن"سهران": جيت من بورسعيد عشان أعمل ألبومات مش أغانى سنجل

انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة عيد الحب.. صور

انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة عيد الحب.. صور

لجنة تحكيم bt100 تتفق على عدة معايير علمية لقياس أداء واختيار الجوائز والإعلان رسميًا 3 مارس.. نمو الأرباح والأداء بالبورصة والتطوير والأبحاث ودعم الناتج المحلى والتنمية المستدامة وتمثيل المرأة أبرز المعايير

لجنة تحكيم bt100 تتفق على عدة معايير علمية لقياس أداء واختيار الجوائز والإعلان رسميًا 3 مارس.. نمو الأرباح والأداء بالبورصة والتطوير والأبحاث ودعم الناتج المحلى والتنمية المستدامة وتمثيل المرأة أبرز المعايير

نورويتش ضد ليفربول.. ساديو ماني يقود الريدز لفوز صعب على متذيل الترتيب "فيديو"

نورويتش ضد ليفربول.. ساديو ماني يقود الريدز لفوز صعب على متذيل الترتيب "فيديو"

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة