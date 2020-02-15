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قطر تفشل فى حل أزمة تأخير رواتب العمال بمشروعات كأس العالم 2022

السبت، 15 فبراير 2020 07:01 م
قطر تفشل فى حل أزمة تأخير رواتب العمال بمشروعات كأس العالم 2022 تميم بن حمد أمير قطر
كتبت ريهام عبد الله

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مازالت معاناة العمالة الوافدة تتصدر المشهد فى قطر، حيث إنهم يعيشون أوضاع سيئة وقوانين تنتهك حقوقهم، والتى كشفتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول أوضاع العمال بمشروعات كأس العالم 2022 فى قطر.

 

وأوضحت المنظمة، أن السلطات القطرية فشلت فى معالجة تأخير المرتبات، بعد تطبيقها منظومة (WPS)، التى زعمت فرض غرامات على أصحاب العمل الذين يتأخرون عن سداد مرتبات العاملين بشكل مباشر فى اليوم السابع من كل شهر، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.

 

قطريليكس
قطريليكس

 

وأكد "مايكل بيج"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، اعتقاده بأن الحكومة غير مهتمة بتطبيق تلك الإصلاحات التى تروج لها وسائل الإعلام، وينبغى على الفيفا والحكومة القطرية ضمان دفع أصحاب العمل الأجور المتأخرة فورا وتغريم أصحاب العمال حسب الاقتضاء.

 

وواصل تقرير أعدته المنظمة، كشف حقيقة تأخير صرف رواتب العمال الوافدين، حيث التقت المنظمة بالعديد من الموظفين الإداريين لدى أصحاب الأعمال، والذين أكدوا بأنهم لم يتلقوا أجوراً منذ خمسة أشهر ولم يتوقعوا استلامها.

 

وقال موظفو الإدارة، إنهم استمروا فى العمل بدون أجر تحت تهديد الخصم، حتى قرر العديد من الموظفين التوقف عن العمل إلى أن يتلقوا أجورهم، وسط تهديدات صاحب العمل وإدارته العليا باستمرار العمال فى العمل طوال شهر ديسمبر ويناير.

 

ويحظر على العمال الوافدين بموجب القانون القطرى الانضمام إلى النقابات والمشاركة فى الإضرابات، لذلك تعرض عدد من العمال للاعتقال بسبب الاحتجاج على عدم دفع أصحاب العمل رواتبهم، رغم الظروف الصعبة التى يمرون بها.

 


قطريليكس

قطر

هيومان رايتس ووتش

العمالة فى قطر

اخبار قطر

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