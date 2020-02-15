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فيديو .. محافظ كفر الشيخ : تنفيذ 17 قرار إزالة بمركز ومدينة الرياض

السبت، 15 فبراير 2020 10:00 م
فيديو .. محافظ كفر الشيخ : تنفيذ 17 قرار إزالة بمركز ومدينة الرياض جانب من حملة الإزالة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال اليوم الثانى عشر لحملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

 قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تنفيذ 17 قرار بمساحة 1485، ، 35 قرار أملاك دولة بمساحة 3430م ، كما تم ازالة عدد 61 قرار أرض زراعة خاصة بمساحة 4 فدان و 7 قيراط و 21 سهم، كما تم فصل مرافق لعدد 10 حالات لتقاعصهم فى انهاء اجراءات التقنين وتم تنفيذ عدد 5 اخلاء ادارى خلال اليوم الثانى عشرعلى التوالي بالموجة الـ 15 بمركزومدينة الرياض، والمدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء أيمن لقيه، نائب مدير الأمن حكمدار المديرية.

 وكلف محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 15 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة.

 ووجه محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مشدداً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلاً " لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب ".

 وأكد محافظ كفرالشيخ، أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.

 

 


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