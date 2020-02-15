فضائح قطر تتواصل.. هيومن رايتس تنتقد فشل الدوحة فى حل مشاكل أجور العمال

كتب محمد تهامى زكى

انتقدت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، السلطات القطرية بعد فشلها فى حل مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين من قبل أصحاب العمل، رغم أن نظام حماية الأجور لعام 2015 أُنشِئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيهم فى الوقت المحدد وبالكامل.

وقالت المنظمة الحقوقية، عبر موقعها الرسمي، إن نظام حماية الأجور الحكومى، يسمح لضمان حصول العمال على رواتبهم عن طريق التحويل المصرفى المباشر فى سابع يوم من كل شهر، للحكومة بمراقبة مدفوعات الأجور، ولوزير العمل بفرض عقوبات على الشركات وأصحاب العمل الذين لا يمتثلون، لكن صاحب عمل قطرى لم يدفع رواتب موظفيه الإداريين لمدة خمسة أشهر وعماله لمدة شهرين قبل أن يحتج العمال علنا على هذا الوضع.





وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش: "سنّت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة فى وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها، ينبغى للفيفا والحكومة القطرية ضمان أن يدفع أصحاب العمل الأجور المتأخرة فورا ويغرموا حسب الاقتضاء.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية، أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث" شبه الحكومية التى تنظم كأس العالم لكرة القدم 2022 فى قطر، تبنت تدابير لحماية العمال فى ورش بناء كأس العالم، ووضع قواعد صارمة للمتعاقدين، تتطلب القواعد إنشاء لجان رعاية للعمال للإبلاغ عن الانتهاكات فى هذه المواقع.

ووفقا لهيومن، تلقى العديد من الموظفين الإداريين لدى صاحب العمل هذا أجور خمسة أشهر مستحقة فى 13 فبراير 2020، الذين لم يتلقوها يتوقعون استلامها فى 16 فبراير، مؤكدة أن جميع العمال الذين تحدثت إليهم تلقوا أجورا مستحقة عن شهرين فى 7 فبراير.



