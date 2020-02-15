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علامات نقص معدن السيلينيوم فى الجسم كثيرة أبرزها تساقط الشعر

السبت، 15 فبراير 2020 09:00 م
علامات نقص معدن السيلينيوم فى الجسم كثيرة أبرزها تساقط الشعر تساقط الشعر - أرشيفية
فاطمة ياسر

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معدن السيلينيوم يساعد الجسم على أداء وظائفه بشكل جيد ويجنبك الإصابة بالمرض، ولكن ماذا يحدث في جسمك عند التعرض للإصابة بنقص في نسبته، هذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير وفقا لموقع "the healthy". 
 
 
أوضح التقرير أننا نقرأ عن فيتامين أ وب وسي ود، وأيضا الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، ولكن لا نعلم شيئا عن معدن السيلينيوم، الذي يلعب دورًا ملحوظ فى الصحة الإنجابية، ووظيفة الغدة الدرقية، التعرض لمشاكل في الحمض النووي، ويحتوى أيضا على مضادات للأكسدة التى تحافظ على صحتك وتعمل على تقوية الجهاز المناعي. 
 
وقدم التقرير الكميات التي يحتاجها الجسم، وهى: يحتاج النساء والرجال  55 مم فى اليوم من السيلينيوم، أما النساء الحوامل أو المرضعات فيحتاجن إلى 60 و70 مم، فيعد الغذاء الصحى الغنى بجميع العناصر الغذائية هو الخيار الجيد للحصول على كل ما تحتاجه من هذا العنصر المهم. 
 
وهناك العديد من الأعراض التي يتعرض لها الشخص المصاب بنقص السيلينيوم، ومنها تساقط الشعر بشكل ملحوظ فتساقط الشعر ليس علامة فقط على حدوث اضطرابات في الغدة الدرقية ولكنه معنى لوجود نقص في عناصر أخرى. 
 
ومن أعراض نقص السيلينيوم، الشعور بالتعب والإرهاق الشديد، ولكن قبل الذهاب لأخذ عينة من التحاليل للاطمئنان على نسبة "السيلينيوم"، عليك النظر إلى نظامك الغذائي اليومي الذي يحدد إذا كنت بالفعل تعانى من نقصه أم لا.
 
وأضاف التقرير أنه من أعراض نقص السيلينيوم التعرض لزيادة الوزن الدون مبرر، فأنت تقوم بتناول الأطعمة الصحية، وأيضا تعمل على تحديد مواعيد وجباتك ولكنك تكتسب المزيد من الوزن دون سبب، ولذا عليك التعرف على السبب. 
 
وأكد التقرير أن الأشخاص الذين يعانون من نقص السيلينيوم يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، وذلك وفقا لبحث نشر عام 2014 لتوضيح العلاقة بين السيلينيوم والسرطان، ووجد الباحثون انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 31 فى المائة المرتبط بزيادة التعرض لانخفاض السيلينيوم، خاصة سرطان المعدة والمثانة وسرطان البروستاتا.

تساقط الشعر

الشعر

السيلينيوم

معدل السيلينيوم

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