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ضبط أمين عهدة استولى على 7.300 طن سكر مخصص للبطاقات التموينية بقليوب

السبت، 15 فبراير 2020 03:34 م
ضبط أمين عهدة استولى على 7.300 طن سكر مخصص للبطاقات التموينية بقليوب متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية امين عهدة لأستيلائه علي 7.300طن سكر مخصص للبطاقات التموينية وتخزينها للتدواله في الأسواق تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق
 
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية،بضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته 7,300طن "سكر" مخصص  على البطاقات التموينية قام بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، وقدرت بقيمة مالية 62050 جنيهاً تقريباً تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
 
 
نجحت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة القليوبية، من ضبط أمين عهده فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيارتة 8.916 طن سلع تموينية "فول" غير صالح للاستهلاك الآدامى بهدف ترويجية للمواطنيين، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط أمين عهدة فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته 8,916 طن سلع تموينية "فول" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها "سوس" معرضاً حياة المواطنين للخطر، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا عدد 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام . 

كما تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لحيازته 500 كيلو جرام "مقطعات لحوم، مقطعات كبدة، مفروح لحوم، رنجة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 

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