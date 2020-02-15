ضبط أمين عهدة استولى على 7.300 طن سكر مخصص للبطاقات التموينية بقليوب

القليوبية نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية امين عهدة لأستيلائه علي 7.300طن سكر مخصص للبطاقات التموينية وتخزينها للتدواله في الأسواق تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية،بضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته 7,300طن "سكر" مخصص على البطاقات التموينية قام بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، وقدرت بقيمة مالية 62050 جنيهاً تقريباً تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

نجحت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة القليوبية، من ضبط أمين عهده فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيارتة 8.916 طن سلع تموينية "فول" غير صالح للاستهلاك الآدامى بهدف ترويجية للمواطنيين، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .